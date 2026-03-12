СБУ прийшла з обшуками до Львівської міськради: що відомо

СБУ / © СБУ

У Львівській міській раді уранці 12 березня співробітники Служби безпеки України проводять слідчі дії. Правоохоронці працюють в одному з управлінь мерії.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Там зазначили, що що Управління СБУ 12 березня проводить процесуальні заходи щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних.

Міська влада заявила, що повністю сприятиме правоохоронним органам для встановлення всіх обставин справи та забезпечення об’єктивного розслідування.

Про слідчі дії у мерії також повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. За його словами, обшуки можуть бути пов’язані з роботами, які виконувалися після ракетної атаки, а також із використанням бюджетних коштів на відновлення. Він також зазначив, що міський голова Львова Андрій Садовий наразі перебуває за кордоном у робочій поїздці.

Згодом він повідомив, що обшуки, ймовірно, відбуваються у Львівському комунальному ремонтно-аварійному підприємстві. За його словами, від січня 2026 року установу очолює Руслан Новосельський. Підприємство входить до структури департаменту житлового господарства та інфраструктури та відповідає за ліквідацію аварій на внутрішньобудинкових мережах.

За попередніми даними, правоохоронці перевіряють ймовірну схему перешкоджання мобілізації. Йдеться про ймовірне фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних за гроші з подальшим оформленням їм статусу «заброньований», що могло дозволяти уникати мобілізації.

