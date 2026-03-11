В Україні засудили жінку, бо вона “приховала” чоловіка

В Україні через шахрайство засудили жінку / © ТСН.ua

На Дніпропетровщині Софіївський районний суд ухвалив вирок багатодітній матері, яка протягом кількох років незаконно отримувала державну допомогу. Жінка офіційно зареєструвала дітей, як «одинока матір», хоча фактично проживала та виховувала їх разом із біологічним батьком, а згодом навіть уклала з ним офіційний шлюб.

Про це йдеться у вироку Софіївського районного суду Дніпропетровської області.

Жінка незаконно отримувала гроші від держави: як працювала схема

Як встановив суд, обвинувачена виховувала п’ятьох дітей. Під час реєстрації малюків вона свідомо вказувала дані про батька зі своїх слів (згідно зі ст. 135 Сімейного кодексу), залишаючи себе в статусі «одинокої матері».

Головним доказом обману стало те, що жінка не лише проживала з батьком дітей, а й офіційно вийшла за нього заміж у січні 2023 року. Проте навіть після весілля, подаючи чергову декларацію до соцзахисту, вона «забула» вписати новоспеченого чоловіка до складу сім’ї.

Завдяки приховуванню реального стану сім’ї, жінці незаконно нараховували виплати:

У 2023 році: сума збитків склала 8 044 грн. У 2025 році: сума зросла до 20 602 грн.

Загальна сума шкоди, завданої бюджету (тепер ці функції передані Пенсійному фонду), склала понад 28 тисяч гривень.

Що розповіла багатодітна мати

У суді жінка свою провину визнала повністю. Свої дії вона пояснила частково тим, що соціальний працівник нібито не роз’яснив їй наслідки приховування інформації. Водночас вона підтвердила, що свідомо пішла на обман заради грошей, оскільки родина мала матеріальні труднощі.

«Я розуміла, що не маю законних підстав на отримання допомоги, але при заповненні заяви свідомо приховала відомості про спільного проживання з батьком дітей», — зізналася вона в залі суду.

Вирок суду

Призначаючи покарання, суд врахував, що жінка виховує трьох неповнолітніх дітей (наймолодшій дитині лише 3 роки) та характеризується позитивно.

Суд ухвалив:

Визнати жінку винною за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно).

Призначити покарання у вигляді 1 року позбавлення волі .

На підставі ст. 75 КК України — звільнити від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Також суд повністю задовольнив цивільний позов Пенсійного фонду. Тепер жінка зобов’язана повернути державі заборгованість у сумі 23 455 гривень (частину вона вже відшкодувала добровільно). Гроші будуть щомісячно стягуватися з її доходів.