Убивство Андрія Парубія: СБУ завершила слідство, що "світить" ймовірному кілеру

Справа про вбивство Андрія Парубія / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

СБУ завершила розслідування вбивства ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія та скерувала обвинувальний акт щодо підозрюваного до суду. Слідство встановило, що 53-річний львів’янин був завербований спецслужбами РФ та діяв з ідеологічних мотивів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У ході слідства правоохоронці задокументували нові епізоди злочинної діяльності підозрюваного у вбивстві Парубія. Зокрема, встановлено, що він закликав до повалення конституційного ладу та фізичного усунення представників української влади.

Крім того, під час слідчих дій було виявлено мисливський обріз, який підозрюваний сховав у тайнику на Личаківському кладовищі. За даними слідства, зброю він міг використати для подальшої підривної діяльності.

Підозрюваний у вбивстві Парубія — що він накоїв на замовлення РФ

СБУ нагадала, що ймовірного кілера Парубія затримали у вересні 2025 року на території Хмельницької області. Саме звідти він планував незаконно перетнути державний кордон і виїхати за межі України.

Слідство встановило, що обвинувачений — 53-річний житель Львова. 2024 року чоловіка завербували російські спецслужби після того, як він почав шукати в телеграм-каналах інформацію про свого сина, який зник безвісти під час бойових дій на Донеччині.

Після вербування фігурант виконував завдання ворога: передавав російській стороні дані про місця розташування підрозділів Сил оборони України, а також намагався отримати інформацію про маршрути руху залізничних ешелонів із пальним.

Згодом куратори з РФ доручили чоловікові виконати складніше завдання — вбити одного з українських державних діячів. За даними слідства, з ідеологічних мотивів зловмисник обрав своєю жертвою Парубія.

Після скоєння злочину підозрюваний намагався знищити докази і підготувався до втечі за кордон.

Також слідство встановило, що чоловік публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України, заперечував воєнні злочини російських військових та прославляв армію країни-агресорки.

Обвинувачення щодо підозрюваного у вбивстві Парубія

На підставі зібраних доказів львів’янин обвинувачується за низкою статей Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ;

посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку із його державною та громадською діяльністю за попередньою змовою групою осіб;

носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України.

Ймовірному вбивці Парубія загрожує довічне ув’язнення.

Вбивство Андрія Парубія — що відомо

Нагадаємо, Парубія застрелили 30 серпня у Львові. Політик помер на місці від вогнепальних поранень до приїзду медиків. За словами очевидців, нападником був чоловік на електровелосипеді у формі кур’єра Glovo, який після пострілів сховав зброю в сумку та втік. У місті та області оголошувався план-перехоплення «Сирена», до розслідування були залучені Нацполіція, СБУ та прокуратура.

Через півтори доби після вбивства Парубія на Хмельниччині затримали 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова, який міг скоїти цей злочин. Суд взяв його під варту.

Слідство встановило, що підозрюваний — колишній підприємець, який у соцмережах використовував псевдонім «Александр Пушкин». На допиті він заявив про мотив особистої помсти владі через зникнення свого сина-військовослужбовця 93-ї ОМБр під Бахмутом 2023 року. Сцельніков визнав провину, заперечив шантаж з боку РФ та висловив бажання бути обміняним, щоб знайти тіло сина. Перша дружина затриманого засудила його вчинок, назвавши це повторним «вбивством» власної дитини.