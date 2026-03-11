Путін намагається робити гарну міну за поганої гри: фронт "перегрався" на бік ЗСУ, а Кремль бреше

Володимир Путін та успіхи ЗСУ на фронті / © ТСН

Реклама

Президент Росії Володимир Путін продовжує перебільшувати територіальні здобутки своєї армії, намагаючись приховати успішні контратаки ЗСУ на півдні. Поки Кремль звітує про російське «просування», українські сили звільняють сотні квадратних кілометрів та нищать логістику, військову техніку і живу силу ворога.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Путін перебільшує успіхи РФ на фронті

Путін продовжує перебільшувати успіхи російських військ на фронті, попри нещодавнє звільнення українськими силами значних територій на півдні країни. Як заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, під час телефонної розмови 9 березня Путін сказав президенту США Дональду Трампу, що російські війська «успішно просуваються вперед» і що Україна повинна «нарешті» погодитися на переговорне врегулювання війни — ймовірно, маючи на увазі поступки вимогам Кремля.

Реклама

Очільник «ДНР» Денис Пушилін під час зустрічі з Путіним 10 березня заявив, що ще шість місяців тому (у вересні 2025 року) українські сили контролювали 25% території Донецької області, а зараз — 17%. За його словами, російські війська нібито захопили 8% регіону за пів року. Сам президент водночас сказав, що отримував від підлеглих оцінки на рівні 15 — 17%, а також заявив, що російські війська могли взяти під контроль до 10% області.

«За оцінками ISW, українські сили нині контролюють приблизно 19% Донецької області, тоді як у вересні 2025 року цей показник становив близько 23,4%. Таким чином, Кремль перебільшує російські територіальні здобутки в області щонайменше удвічі», — зауважили аналітики.

Путін також заявив, що російські війська обходять населений пункт Гришине (на північний захід від Покровська) «з усіх боків». Проте ISW не зафіксував доказів просування окупантів на північ і захід від цього села.

Згадка диктатора про Гришине — населений пункт із довоєнним населенням близько 2000 осіб — демонструє його схильність акцентувати увагу на дрібних тактичних деталях, щоб створити враження масштабного просування для аудиторії, яка не має уявлення про географію чи значення цих населених пунктів.

Реклама

Успіхи ЗСУ на фронті заперечують заяви Путіна

«Натомість нещодавнє звільнення Україною щонайменше 275 квадратних кілометрів території на півдні країни прямо суперечить твердженням Путіна про нібито успішний наступ російських військ уздовж усього фронту та про близький крах української оборони», — акцентували в Інституті.

Ба більше, у лютому 2026 року українські здобутки перевищили російські.

Контратаки ЗСУ на півдні заважають планам РФ на весну-літо

Одне російське інсайдерське джерело 10 березня зазначило, що Путін 2026 року не відвідував жодного командного пункту на передовій, тоді як торік робив це регулярно. За словами джерела, однією з причин може бути відсутність значних успіхів російської армії на фронті, що свідчить про усвідомлення Кремлем уповільнення наступу та свідоме перебільшення власних військових досягнень.

«Українські контратаки на півдні країни, ймовірно, заважають планам Росії щодо весняно-літніх наступальних операцій 2026 року в Донецькій області та на півдні України, попри заяви Путіна про успіхи», — оцінюють аналітики.

Реклама

Командир українського полку, що діє на Олександрівському напрямку, 10 березня повідомив, що російське командування перекидає туди сили в межах підготовки до «передвесняної кампанії».

За оцінкою командира, російські війська спочатку розпочнуть весняну кампанію на Покровському напрямку, а потім — на Лиманському, намагаючись просунутися до кордону Донеччини та атакувати так званий «фортифікаційний пояс» із півночі. Також він припустив, що навесні Росія зосередить зусилля на Покровському, Олександрівському та Запорізькому напрямках, прагнучи захопити всю територію Луганської й Донецької областей та максимально просунутися у Запорізькій і Дніпропетровській.

Водночас звільнення Україною майже всіх населених пунктів у Дніпропетровській області, окрім п’яти невеликих, стало очевидним ударом по цих планах.

«ISW вважає, що українські контратаки на Олександрівському, Гуляйпільському та Запорізькому напрямках мають каскадний ефект і впливають на інші ділянки фронту, порушуючи плани російського командування на весну й літо«, — йдеться у звіті.

Реклама

Ці дії також впливають на плани Росії використовувати відносно елітні сили — повітряно-десантні війська (ВДВ) і морську піхоту — у наступальних операціях. Український журналіст, який відвідав бригаду на Оріхівському напрямку, повідомив 10 березня, що там з’явилися підрозділи ВДВ і морської піхоти, імовірно для підготовки до інтенсивніших штурмів на півдні України.

Раніше ISW повідомляв, що російське командування перекинуло елементи 76-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ із Покровського напрямку на Запорізький у січні-лютому. Також повідомлялося про перекидання підрозділів 40-ї бригади морської піхоти та 55-ї дивізії морської піхоти Тихоокеанського флоту з району Добропілля на Гуляйпільський напрямок наприкінці лютого — ймовірно у відповідь на успішні українські контратаки.

Українські сили, за оцінками, зупинили просування росіян поблизу Плавнів і Приморського (на захід від Оріхова) і перейшли до контратак. Водночас кількість російських атак біля Покровська і Мирнограда дещо зменшилася, оскільки російські війська зосередилися на Олександрівському напрямку. Перенаправлення російських сил на південь, щоб реагувати на українські контратаки, ймовірно, заважає їм підготуватися до масштабної весняно-літньої кампанії.

Втрати РФ зривають її плани на фронті

Крім того, Росія продовжує зазнавати значних втрат на фронті, що також обмежує її можливості реалізувати амбітні плани на 2026 рік. Президент України Володимир Зеленський 10 березня заявив, що Головне управління розвідки отримало документи ворога з оцінками власних втрат РФ. За цими даними, російські війська втратили 1,315 млн осіб убитими та важкопораненими від початку повномасштабного вторгнення.

Реклама

«Тривалі великі втрати, особливо якщо Росії буде складно залучати нових добровольців, можуть значно ускладнити її здатність реагувати на українські наступи та проводити масштабні наступальні операції», — вважають експерти.

Посилення атак українських дронів по ворогу

Українські сили також посилюють удари по російській логістиці, техніці та живій силі за допомогою дронів. Російські військові блогери у березні зазначили, що Україна значно збільшила використання FPV-дронів на всіх ділянках фронту, зокрема застосовуючи БпЛА з високими частотами, оптоволоконні системи та так звані «дрони-матки», які складніше придушити засобами радіоелектронної боротьби.

Один із російських блогерів стверджував, що українські оператори почали використовувати нові частоти для обходу російських систем РЕБ і розширення «зони ураження» на десятки кілометрів. За даними українських посадовців, нинішня зона ризику для дронових ударів становить 20 — 25 км, а зона проникнення — близько 10 км.

Деякі російські блогери також повідомляли про збільшення кількості українських операторів дронів на Костянтинівському напрямку та про точні удари по автомобілях окупантів на трасах на північний схід від Донецька — приблизно за 55 км від лінії фронту.

Реклама

Подібні удари, за повідомленнями, проводяться і на півдні України. Російський посол з особливих доручень Родіон Мірошник заявив, що українські сили атакували російський вантажний потяг в окупованому Криму.

«Активізація українських дронових операцій може також послаблювати російську кампанію повітряного перехоплення на полі бою, яка частково забезпечувала російські тактичні успіхи 2025 року», — вказують в ISW.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 9 березня повідомив, що використання російських FPV-дронів у лютому зменшилося на 18%, ймовірно через українські удари по ворожих складах дронів. Один із російських блогерів також визнав, що атаки по позиціях українських операторів і складах більше не дають очікуваного результату, що видно з великої кількості українських дронів у повітрі.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, росіяни активно перекидають резерви, зокрема елітні підрозділи морпіхів та десантників з-під Покровська, на Запорізький напрямок до району Оріхова. Це свідчить про підготовку до посилення штурмів на півдні, де ворог уже накопичує живу силу та масовано застосовує авіабомби й дрони. Особливу загрозу становлять нові ударні БпЛА «Молнія», здатні нести протитанкові міни та долітати навіть до Запоріжжя. Попри щоденні запуски сотень таких безпілотників, бійці 118-ї бригади намагаються їх перехоплювати, хоча й відчувають брак ресурсів для повноцінної відсічі.

Реклама

Зауважимо, Зеленський обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом готовність цієї держави стати майданчиком для тристоронніх переговорів України з РФ та США. Зеленський сподівається на дипломатичний результат і водночас закликав до посилення української ППО. Сторони також торкнулися теми загострення в Ірані, де Україна готова ділитися досвідом для стримування конфлікту. Крім того, лідери обговорили співпрацю у морській безпеці та турецьку допомогу для енергосистеми України.