Девід Бекхем привітав тещу з днем народження і показав їхні спільні фото
У мами Вікторії Бекхем 10 березня був день народження.
50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем опублікував у своєму Instagram кілька фото, на яких він зображений із Джекі Адамс — мамою його дружини Вікторії. У жінки 10 березня був день народження, їй виповнилося 77 років.
На знімках іменинниця зображена поруч із зятем у теплій і невимушеній атмосфері. Судячи з фотографій і підпису, між ними склалися дуже хороші й довірчі стосунки. «З днем народження, моя чудова теща», — лаконічно, але тепло підписав публікацію Девід Бекхем, додавши кілька емодзі у вигляді сердець.
Сама ж Вікторія теж показала фото з мамою. На них дизайнерка зображена ще зовсім маленькою у мами на руках. «Я тебе дуже люблю», — написала вона.
Раніше, нагадаємо, Вікторія Бекхем показала фото зі своїм батьком і сестрою — вони дуже схожі.