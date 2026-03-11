Девід Бекхем привітав тещу з днем народження і показав їхні спільні фото

Девід і Вікторія Бекхем / © Associated Press

50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем опублікував у своєму Instagram кілька фото, на яких він зображений із Джекі Адамс — мамою його дружини Вікторії. У жінки 10 березня був день народження, їй виповнилося 77 років.

На знімках іменинниця зображена поруч із зятем у теплій і невимушеній атмосфері. Судячи з фотографій і підпису, між ними склалися дуже хороші й довірчі стосунки. «З днем народження, моя чудова теща», — лаконічно, але тепло підписав публікацію Девід Бекхем, додавши кілька емодзі у вигляді сердець.

Девід Бекхем і Джекі Адамс / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем і Джекі Адамс / © Instagram Девіда Бекхема

Сама ж Вікторія теж показала фото з мамою. На них дизайнерка зображена ще зовсім маленькою у мами на руках. «Я тебе дуже люблю», — написала вона.

Маленька Вікторія Бекхем у мами на руках / © Instagram Вікторії Бекхем

Маленька Вікторія Бекхем у мами на руках / © Instagram Вікторії Бекхем

