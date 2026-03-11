У скромному топі на ґудзиках і спідниці в складку: леді Амелія Віндзор сходила ло лондонського ресторану

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор побувала на обіді, присвяченому Міжнародному жіночому дню, що відбувся у ресторані Luca у Лондоні.

30-річна леді Амелія обрала для цього виходу скромний образ. На ній був топ на ґудзиках і спідниця у складку довжини до колін, а доповнила вбрання вона високими шкіряними чоботями коричневого кольору.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Традиційно Амелія Віндзор не здивувала нас своїм макіяжем чи зачіскою, віддавши перевагу перевіреній класиці, а її образ підкреслювало кілька сережок у вигляді кілець у вухах та каблучки на пальцях.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в британських таблоїдах з'явилися чутки про те, що дівчина заручена. Але від того часу каблучки на її пальці ми так і не помітили. Також Амелія не вихвалялася нею у своєму Instagram.