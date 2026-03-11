ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
114
Время на прочтение
1 мин

Дэвид Бекхэм поздравил тещу с днем рождения и показал их совместные фото

У мамы Виктории Бекхэм 10 марта был день рождения.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Дэвид и Виктория Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Associated Press

50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм опубликовал в своем Instagram несколько фото, на которых он запечатлен с Джеки Адамс — мамой его жены Виктории. У женщины 10 марта был день рождения, ей исполнилось 77 лет.

На снимках именинница запечатлена рядом с зятем в теплой и непринужденной атмосфере. Судя по фотографиям и подписи, между ними сложились очень хорошие и доверительные отношения. «С днем рождения, моя замечательная теща», — лаконично, но тепло подписал публикацию Дэвид Бекхэм, добавив несколько эмодзи в виде сердец.

Дэвид Бекхэм и Джеки Адамс / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм и Джеки Адамс / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм и Джеки Адамс / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм и Джеки Адамс / © Instagram Дэвида Бекхэма

Сама же Виктория тоже показала фото с мамой. На них дизайнер запечатлена еще совсем маленькой у мамы на руках. «Я тебя очень люблю», — написала она.

Маленькая Виктория Бекхэм у мамы на руках / © Instagram Виктории Бекхэм

Маленькая Виктория Бекхэм у мамы на руках / © Instagram Виктории Бекхэм

Маленькая Виктория Бекхэм у мамы на руках / © Instagram Виктории Бекхэм

Маленькая Виктория Бекхэм у мамы на руках / © Instagram Виктории Бекхэм

Ранее, напомним, Виктория Бекхэм показала фото со своим отцом и сестрой — они очень похожи.

Дата публикации
Количество просмотров
114
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie