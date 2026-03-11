- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 114
- Время на прочтение
- 1 мин
Дэвид Бекхэм поздравил тещу с днем рождения и показал их совместные фото
У мамы Виктории Бекхэм 10 марта был день рождения.
50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм опубликовал в своем Instagram несколько фото, на которых он запечатлен с Джеки Адамс — мамой его жены Виктории. У женщины 10 марта был день рождения, ей исполнилось 77 лет.
На снимках именинница запечатлена рядом с зятем в теплой и непринужденной атмосфере. Судя по фотографиям и подписи, между ними сложились очень хорошие и доверительные отношения. «С днем рождения, моя замечательная теща», — лаконично, но тепло подписал публикацию Дэвид Бекхэм, добавив несколько эмодзи в виде сердец.
Сама же Виктория тоже показала фото с мамой. На них дизайнер запечатлена еще совсем маленькой у мамы на руках. «Я тебя очень люблю», — написала она.
Ранее, напомним, Виктория Бекхэм показала фото со своим отцом и сестрой — они очень похожи.