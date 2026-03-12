Зеленський про переговори з РФ, ППО Patriot та "союзника Кремля" Орбана: головне з інтерв’ю Politico

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський окреслив жорстку рамку майбутніх переговорів із РФ, відкинувши можливість територіальних компромісів та «емоційної» дружби з Путіним, якого вважає убивцею. Крім того, президент прямо назвав Віктора Орбана союзником Кремля та попередив про небезпечні наслідки зміщення світової уваги на конфлікт на Близькому Сході. Глава держави також розкрив деталі своєї розмови з Дональдом Трампом щодо гарантій безпеки, які залишаються критичним питанням для виживання України.

Про це все Володимир Зеленський розповів у великому в інтерв’ю виданню Politico.

Мирні переговори та договір з Путіним

Президент України Володимир Зеленський розставив крапки над «і» у питанні потенційних переговорів з Москвою. Глава держави наголосив, що припинення війни не має нічого спільного з відновленням стосунків чи особистими емоціями, адже йдеться про стратегічну необхідність для виживання країни.

Президент України в інтерв’ю Politico прокоментував, як можливий мирний договір із Путіним узгоджується з особистою неприязню. Зеленський підкреслив, що мир — це насамперед юридичний інструмент для зупинки кровопролиття, а не прояв симпатій.

«Ніхто не каже, що потрібно подружитися. Жодної дружби — він убивця. Він намагався окупувати нас і вбив багато людей. Ми відповіли — і він втратив багато військових. Таке ставлення цілком зрозуміле. Але нам потрібен мир. Мир — це не питання емоцій. Ненависть — це про емоції», — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що мирний договір — це конкретний документ, який дає людям можливість жити та зупинити війну. Тут йдеться не про особисті стосунки.

Компроміс у переговорах з РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не шукатиме прийнятних для всіх компромісів для завершення війни ціною територій держави. Він акцентував, що Україна продемонструвала безліч компромісів, але Росії потрібно дедалі більше і більше.

Журналіст Politico поцікавився у Зеленського, чи існує певна мета, досягнувши якої він міг би розглянути можливість передати Росії східні території України — як того вимагає Кремль.

«Я не в тому становищі, щоб думати про те, як знайти компроміс і що буде прийнятно для всіх навколо мене. Я президент, і я маю захищати Конституцію, незалежність моєї країни та мого народу. Всі мої дії базуються на цих принципах. Це для мене дуже очевидно», — відповів український лідер.

Президент також підкреслив, що завершення війни на умовах, які висуває Росія, може стати серйозним ризиком і навіть історичною помилкою.

За словами Зеленського, Україна вже продемонструвала значну готовність до компромісів, однак апетити Росії лише зростають. Він також нагадав про ситуацію минулого року, коли американська адміністрація закликала Україну погодитися на припинення вогню, попереджаючи, що інакше допомога може бути припинена.

«Я думаю, це був найбільший компроміс, на який була готова і досі готова вся наша країна. Але таких компромісів Росії вже недостатньо, їй потрібно все більше і більше, більше і більше. Це повільна окупація», — пояснив Зеленський.

Війна на Близькому Сході: як залучена Україна і як це на неї вплине

Україна пропонує Сполученим Штатам свій досвід і технології у сфері протиповітряної оборони та боротьби з дронами. Про це заявив Володимир Зеленський. Він пояснив, що йдеться не про наступальні дії чи залучення іноземних солдатів, а про оборонні лінії та захист повітряного простору Європи.

«Планувалася велика угода з США щодо виробництва дронів, але потрібен виняток від Білого дому для її підписання. Ці системи можуть захищати від сотень чи тисяч іранських ракет та дронів-камікадзе. Водночас три українські команди вже вирушили до країн Близького Сходу, щоб поділитися знаннями, досвідом та технічними ресурсами», — уточнив він.

Крім того, Україна повідомила, що її експерти найближчим часом почнуть допомагати захищати об’єкти у країнах Близького Сходу від атак іранських дронів.

Ракети Patriot та ризики послаблення санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Politico пояснив, що хоча США та партнери надають Україні допомогу, обсяг ракет PAC-2 і PAC-3 для ППО значно менший, ніж той, який отримав Близький Схід. Він зазначив, що нині в України обмежена кількість таких ракет, і це створює виклики для оборони.

Зеленський також наголосив, що питання можливого послаблення санкцій проти російської нафти та газу є великим ризиком. Він попередив, що зняття обмежень у критичний момент може підірвати ефективність санкцій та загрожувати безпеці України і глобальної енергетичної інфраструктури.

Президент підкреслив, що наразі важливо тримати санкційний тиск на Росію і не допустити зменшення підтримки міжнародної спільноти.

Війна з Іраном зміщує увагу світу з України

В інтерв’ю Politico президент України Володимир Зеленський також заявив, що поява нового конфлікту на Близькому Сході вже впливає на міжнародний фокус щодо війни Росії проти України.

За словами президента, для України надзвичайно важливо, щоб світ і далі зберігав увагу до російської агресії. Саме тому велику роль відіграє робота журналістів з різних країн, які приїжджають в Україну і показують реальну ситуацію.

Водночас Зеленський визнав, що початок нової війни на Близькому Сході неминуче призводить до певного зміщення уваги міжнародної спільноти.

«Нам потрібен фокус на Україні. Нам потрібно тримати цей фокус», — наголосив глава держави.

Гарантії безпеки для України: Зеленський про ризики та надії

В інтерв’ю Politico Володимир Зеленський заявив, що досі вважає вступ до НАТО найсильнішою гарантією безпеки для України.

За словами президента, під час розмови Дональд Трамп поцікавився, чи можуть гарантії безпеки від США бути сильнішими за гарантії НАТО.

«Я відповів: сьогодні це залежить від вас, пане президенте. Дай Боже, щоб ми отримали сильніші гарантії, ніж у НАТО. Але що буде після вас і що буде після мене? Хто дасть цю обіцянку? Може бути, інша команда США скаже, що не готова продовжувати такі гарантії», — зазначив він.

Президент наголосив, що питання гарантій безпеки стане найбільшою проблемою для України після завершення війни: «Надійною гарантією було б зобов’язання, що у разі нової агресії союзники прийдуть захищати Україну своїми військами. Але зараз про це навіть ніхто не говорить».

Зеленський про Орбана та шантаж з боку Угорщини

Конфлікт між Україною та Угорщиною набагато ширший, адже йдеться про відносини Європи та угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, вважає президент України Володимир Зеленський.

На думку президента, Орбан робить те саме, що й російський «фюрер» Володимир Путін, — тільки не атакує Україну дронами і ракетами і не відправляє військових. Зеленський зауважив, що від початку війни прем’єр Угорщини блокував усі рішення, які були б вигідні Києву.

«Від самого початку цієї війни вони чітко заявили, що не будуть підтримувати Україну, тому що у них є справжні друзі в Росії. Вони друзі, стратегічні партнери. Це важливо для них, тому вони блокували все це. Ось чому це не особисте. Справа не в особистому. Справа в життях українців, в безпеці України та Європи», — наголосив президент.

Зеленський каже, що союзники Російської Федерації — не лише Північна Корея, Китай та Білорусь. Орбана також є союзником Кремля, додав він.

«Він (Орбан — ред.) стоїть на стороні російського лідера і робить те саме: блокує все для України. Тільки одного він сьогодні не робить: не атакує ракетами і дронами нашу територію і не відправляє військових. Він блокує гроші, зброю, наш шлях до ЄС, поширює російські наративи», — резюмував президент.