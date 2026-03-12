Зеленський порівняв Орбана з Путіним: чим схожі прем’єр і “фюрер”

© Associated Press

Коментуючи конфлікт між Україною та Угорщиною набагато ширший, адже йдеться про відносини Європи та, зокрема угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Politico.

За словами президента, Орбан робить те саме, що й російський «фюрер» Володимир Путін, — тільки не атакує Україну дронами і ракетами і не відправляє військових. Зеленський зауважив, що від початку війни прем’єр Угорщини блокував усі рішення, які були б вигідні Києву.

«Від самого початку цієї війни вони чітко заявили, що не будуть підтримувати Україну, тому що у них є справжні друзі в Росії. Вони друзі, стратегічні партнери. Це важливо для них, тому вони блокували все це. Ось чому це не особисте. Справа не в особистому. Справа в життях українців, в безпеці України та Європи», — наголосив президент.

Зеленський каже, що союзники Російської Федерації — не лише Північна Корея, Китай та Білорусь. Орбана також є союзником Кремля, додав він.

«Він (Орбан — Ред.) стоїть на стороні російського лідера і робить те саме: блокує все для України. Тільки одного він сьогодні не робить: не атакує ракетами і дронами нашу територію і не відправляє військових. Він блокує гроші, зброю, наш шлях до ЄС, поширює російські наративи», — заявив президент.

Відносини України і Угорщини

Зеленський заявив, що, за інформацією Європейської комісії, Будапешт хоче зберегти постачання російської нафти. Якщо ж Україна не транзитуватиме її, то Угорщина може блокувати виділення коштів.

«Якщо це шантаж, і якщо Європейський Союз не матиме жодної реакції на угорські заяви, тоді Україна оновить свою позицію», — додав президент.

Коментуючи ситуацію навколо захоплення грошей і цінностей «Ощадбанку», глава держави повідомив, що Київ не веде прямого діалогу з Орбаном.

За словами президента, і Орбан, і прем’єр-міністр Словаччини Робер Фіцо були запрошені відвідати Україну. Під час розмови телефоном очільник словацького уряду погодився визначити дату зустрічі, але після цього зв’язок зник. Зеленський розповів, що також запропонував провести або двосторонню зустріч, або переговори у тристоронньому форматі.