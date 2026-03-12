Арешт пенсії в Україні: що робити, якщо заблокували рахунок із виплатами

Чи можуть арештувати пенсію в Україні

Пенсії та соціальні виплати в Україні не можуть бути стягнуті за борги, однак іноді банки або виконавча служба все ж накладають арешт на рахунок, на який надходять ці кошти. Таке може статися, якщо виконавець не знає, що на рахунок надходять саме соціальні виплати.

За позицією Верховного Суду, арешт рахунку можливий у випадках, коли банк не повідомив виконавцю, що рахунок має спеціальний режим і використовується для отримання пенсії чи соцдопомоги. Водночас це не означає автоматичне списання грошей.

Наприклад, у справі №204/9551/18 громадянин оскаржив арешт рахунку із соціальними виплатами, який наклали ще до того, як рішення суду набрало законної сили. Суд зазначив, що якщо людина не надала підтвердження соціального характеру коштів, арешт рахунку формально може бути законним.

Однак після того, як людина подає документи, що підтверджують, що кошти є пенсією або соціальною допомогою, виконавець має зняти обмеження з рахунку.

Що не можуть забрати за борги

Навіть якщо у людини є борги, закон забороняє вилучати речі, необхідні для нормального життя. Зокрема, виконавча служба не має права конфіскувати:

ліки;

мінімально необхідні меблі;

холодильник, телевізор та комп’ютер для родини;

телефони, запаси їжі, воду та паливо для опалення;

інструменти для роботи та базові господарські речі.

Якщо борг погашено або виконавче провадження закрито, дані людини повинні видалити з Єдиного реєстру боржників. Для цього необхідно звернутися до виконавця та надати документи, що підтверджують завершення справи.

Раніше ми розповідали, що українці старші 65 років, які не мають достатнього стажу для пенсії, можуть оформити тимчасову державну соцдопомогу. Її розмір визначають з урахуванням прожиткового мінімуму, що встановлено для осіб, які втратили працездатність.