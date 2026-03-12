Арест пенсии в Украине: что делать, если заблокировали счет с выплатами

Могут ли арестовать пенсию в Украине

Пенсии и социальные выплаты в Украине не могут быть взысканы за долги, однако иногда банки или исполнительная служба все же налагают арест на счет, на который поступают эти средства. Это может произойти, если исполнитель не знает, что на счет поступают именно социальные выплаты.

По позиции Верховного Суда арест счета возможен в случаях, когда банк не сообщил исполнителю, что счет имеет специальный режим и используется для получения пенсии или соцпомощи. В то же время, это не означает автоматическое списание денег.

Например, по делу №204/9551/18 гражданин обжаловал арест счета с социальными выплатами, который наложили еще до того, как решение суда вступило в законную силу. Суд отметил, что если человек не дал подтверждения социального характера средств, арест счета формально может быть законным.

Однако после того, как человек представляет документы, подтверждающие, что средства являются пенсией или социальной помощью, исполнитель должен снять ограничения со счета.

Что не могут забрать за долги

Даже если у человека есть долги, закон запрещает изымать вещи, необходимые для нормальной жизни. В частности, исполнительная служба не имеет права конфисковать:

лекарства;

минимально необходимая мебель;

холодильник, телевизор и компьютер для семьи;

телефоны, запасы еды, воду и топливо для отопления;

инструменты для работы и базовые хозяйственные принадлежности.

Если долг погашен или исполнительное производство закрыто, данные человека должны удалить из Единого реестра должников. Для этого необходимо обратиться к исполнителю и предоставить документы, подтверждающие завершение дела.

Ранее мы рассказывали, что украинцы старше 65 лет, не имеющие достаточного стажа для пенсии, могут оформить временную государственную соцпомощь. Ее размер определяют с учетом прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность.