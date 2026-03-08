Две выплаты вместо одной: кто из родственников имеет право на недополученную пенсию умершего

Дополнительная пенсионная выплата

В определенных ситуациях украинцы могут получать сразу две пенсионные выплаты. Такая возможность предусмотрена законодательством, однако распространяется только на отдельные категории граждан и в определенных условиях.

Когда выплачивают +1 пенсию?

В некоторых случаях украинцы могут получить не одну, а дополнительную пенсионную выплату. Речь идет о средствах, которые остались невыплаченными пенсионеру за жизнь, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

В обиходе такую сумму часто называют тринадцатой пенсией, хотя фактически это недополученная пенсия, которую могут выплатить родственникам после смерти получателя.

Отметим, что начисленные, но не выплаченные средства не исчезают и не аннулируются. Закон предусматривает возможность передать их членам семьи умершего пенсионера, если они имеют на это право и обратятся в Пенсионный фонд.

Кто может получить?

Право на получение такой выплаты имеют некоторые категории родственников умершего. В первую очередь, это члены семьи, проживавшие вместе с пенсионером на момент его смерти.

Кроме того, средства могут получить нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении пенсионера, уточняю в «Действии». В таком случае совместное проживание не обязательно.

Следует отметить, если за получением невыплаченной пенсии обращается несколько лиц, имеющих на это законное право, вся сумма распределяется между ними поровну.

Как оформить?

Для получения так называемой «дополнительной пенсии» необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать как лично в сервисном центре, так и дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Во время обращения следует предоставить документы, подтверждающие родственные связи с умершим, факт его смерти и право на получение средств.

Размер выплаты

Фиксированной суммы такой выплаты после смерти не существует. Размер средств определяется индивидуально в каждом случае и зависит от того, какую пенсию получал умерший и за какой период она осталась невыплаченной.

То есть фактический размер этой «дополнительной пенсии» может существенно отличаться, он напрямую зависит от размера пенсии, назначенной человеку, и дать его смерти.

