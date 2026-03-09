Скільки доплачують до пенсії УБД 2026 року

УБД можуть отримувати різні виплати та пільги від держави

Реклама

Учасники бойових дій отримують щомісячну надбавку до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а також адресну виплату на проживання у 40 гривень на місяць.

Про це нагадує Пенсійний фонд України.

Окрім базової надбавки, для ветеранів діє правило мінімального пенсійного забезпечення. Сукупний розмір пенсії разом із доплатами не може бути нижчим за 210% прожиткового мінімуму.

Реклама

Якщо розрахована пенсія не дотягує до цієї межі, держава компенсує різницю шляхом додаткових нарахувань.

Учасники бойових дій можуть скористатися правом на ранній вихід на пенсію — аж на п’ять років раніше загальновстановленого віку. Це право закріплене у профільному пенсійному законодавстві.

Для чоловіків мінімальний пенсійний вік може становити 55 років за наявності необхідного страхового стажу.

Для жінок лише 50 років за умови виконання вимог щодо тривалості страхового періоду.

Водночас ключову роль відіграє не лише право на дострокову пенсію, а й параметри її розрахунку. Сума виплати визначається індивідуально, залежно від страхового стажу та офіційного доходу, з якого сплачувалися внески.

Раніше повідомлялося, що в Україні УБД мають гарантоване законом право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю до двох тижнів. Більше про це читайте у новині.