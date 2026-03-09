ТСН у соціальних мережах

Скільки доплачують до пенсії УБД 2026 року

Надбавка до пенсії учасникам бойових дій є комплексною і складається з кількох обов’язкових виплат.

УБД можуть отримувати різні виплати та пільги від держави

Учасники бойових дій отримують щомісячну надбавку до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а також адресну виплату на проживання у 40 гривень на місяць.

Про це нагадує Пенсійний фонд України.

Окрім базової надбавки, для ветеранів діє правило мінімального пенсійного забезпечення. Сукупний розмір пенсії разом із доплатами не може бути нижчим за 210% прожиткового мінімуму.

Якщо розрахована пенсія не дотягує до цієї межі, держава компенсує різницю шляхом додаткових нарахувань.

Учасники бойових дій можуть скористатися правом на ранній вихід на пенсію — аж на п’ять років раніше загальновстановленого віку. Це право закріплене у профільному пенсійному законодавстві.

  • Для чоловіків мінімальний пенсійний вік може становити 55 років за наявності необхідного страхового стажу.

  • Для жінок лише 50 років за умови виконання вимог щодо тривалості страхового періоду.

Водночас ключову роль відіграє не лише право на дострокову пенсію, а й параметри її розрахунку. Сума виплати визначається індивідуально, залежно від страхового стажу та офіційного доходу, з якого сплачувалися внески.

Раніше повідомлялося, що в Україні УБД мають гарантоване законом право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю до двох тижнів. Більше про це читайте у новині.

