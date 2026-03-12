Допомога України на Близькому Сході: Зеленський розкрив деталі дронової угоди

Володимир Зеленський / © Getty Images

Україна пропонує Сполученим Штатам свій досвід і технології у сфері протиповітряної оборони та боротьби з дронами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Politico.

Він пояснив, що йдеться не про наступальні дії чи залучення іноземних солдатів, а про оборонні лінії та захист повітряного простору Європи.

«Планувалася велика угода з США щодо виробництва дронів, але потрібен виняток від Білого дому для її підписання. Ці системи можуть захищати від сотень чи тисяч іранських ракет та дронів-камікадзе. Водночас три українські команди вже вирушили до країн Близького Сходу, щоб поділитися знаннями, досвідом та технічними ресурсами», — уточнив він.

Нагадаємо, влада України обговорює з близькосхідними партнерами постачання ракет для ППО в обмін на drone deal (дронову угоду). Про це 10 березня заявив президент Володимир Зеленський.

Зі слів Зеленського, проєкт може бути частиною співробітництва, яке передбачає використання українського досвіду та виробничих можливостей у сфері БпЛА.

19 серпня Зеленський повідомив про домовленість із президентом США Дональдом Трампом, що після відкриття експорту Америка купуватиме українські дрони.

До того на пресконференції біля Білого дому президент Зеленський заявив, що гарантії безпеки від США можуть включати угоду на $90 млрд між Києвом і Вашингтоном про придбання американської зброї, зокрема авіаційних, протиракетних систем та іншої зброї, яку він відмовився назвати.

Крім того, Україна повідомила, що її експерти найближчим часом почнуть допомагати захищати об’єкти у країнах Близького Сходу від атак іранських дронів.