До України повертаються сніг та похолодання: синоптик попередив про зміну погоди та назвав дату

В Україну повертаються сніг та похолодання / © ТСН

Друга декада березня в Україні буде теплою, однак погода залишатиметься нестійкою. Після майже літніх температур синоптики прогнозують коротке похолодання та опади.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич в коментарі “Телеграфу”.

За його словами, у період з 10 по 16 березня в Україні переважатиме справжня весняна погода. На більшості територій вдень буде переважно ясно, однак у ранкові години можливі тумани.

Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до +4 градусів, а вдень становитиме +10…+16 градусів. У західних областях і на Правобережжі місцями повітря прогріватиметься до +17…+19 градусів.

Втім, уже з 14 березня температура вдень почне поступово знижуватися приблизно на 2–4 градуси. Це пов’язано з надходженням прохолоднішого повітря з центральних районів Азії.

Починаючи з 16 березня, погодні умови стануть менш стабільними. Зросте хмарність, а в деяких регіонах можливі невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Однак таке похолодання триватиме недовго. За прогнозом синоптиків, після 18 березня погода знову почне покращуватися.

У період з 15 по 20 березня температура вночі становитиме -2…+4 градуси, а вдень очікується близько +6…+13 градусів.’

За словами Кібальчича, загалом середня температура повітря у другій декаді березня буде на 3–6 градусів вищою за кліматичну норму. Кількість опадів очікується невеликою, а в окремих регіонах вони можуть взагалі бути відсутніми.

За даними Укргідрометцентру, найближчими днями в Україні також збережеться тепла весняна погода. З 11 по 14 березня вдень температура підніматиметься до +19 градусів, а вночі може знижуватися до -1 градуса. Опади у цей період малоймовірні, однак місцями можлива помірна хмарність.

Нагадаємо, раніше синоптики «Укргідрометцентрі» дали попередній прогноз про погоду в березні. за попередніми даними, у регіонах температура повітря та кількість опадів відповідатимуть нормі.

Водночас синоптик Іван Семиліт каже: попри підвищення температури, березень ще може здивувати сніговою погодою. Він пояснив, що перший місяць весни є перехідним, а тому коливання і погодні гойдалки можливі.