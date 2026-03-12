ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2516
Час на прочитання
2 хв

До України повертаються сніг та похолодання: синоптик попередив про зміну погоди та назвав дату

У середині березня українців чекає контрастна погода. Після весняного потепління до +19 градусів синоптики прогнозують коротке похолодання та опади.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
В Україну повертаються сніг та похолодання

В Україну повертаються сніг та похолодання / © ТСН

Друга декада березня в Україні буде теплою, однак погода залишатиметься нестійкою. Після майже літніх температур синоптики прогнозують коротке похолодання та опади.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич в коментарі “Телеграфу”.

За його словами, у період з 10 по 16 березня в Україні переважатиме справжня весняна погода. На більшості територій вдень буде переважно ясно, однак у ранкові години можливі тумани.

Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до +4 градусів, а вдень становитиме +10…+16 градусів. У західних областях і на Правобережжі місцями повітря прогріватиметься до +17…+19 градусів.

Втім, уже з 14 березня температура вдень почне поступово знижуватися приблизно на 2–4 градуси. Це пов’язано з надходженням прохолоднішого повітря з центральних районів Азії.

Починаючи з 16 березня, погодні умови стануть менш стабільними. Зросте хмарність, а в деяких регіонах можливі невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Однак таке похолодання триватиме недовго. За прогнозом синоптиків, після 18 березня погода знову почне покращуватися.

У період з 15 по 20 березня температура вночі становитиме -2…+4 градуси, а вдень очікується близько +6…+13 градусів.’

За словами Кібальчича, загалом середня температура повітря у другій декаді березня буде на 3–6 градусів вищою за кліматичну норму. Кількість опадів очікується невеликою, а в окремих регіонах вони можуть взагалі бути відсутніми.

За даними Укргідрометцентру, найближчими днями в Україні також збережеться тепла весняна погода. З 11 по 14 березня вдень температура підніматиметься до +19 градусів, а вночі може знижуватися до -1 градуса. Опади у цей період малоймовірні, однак місцями можлива помірна хмарність.

Нагадаємо, раніше синоптики «Укргідрометцентрі» дали попередній прогноз про погоду в березні. за попередніми даними, у регіонах температура повітря та кількість опадів відповідатимуть нормі.

Водночас синоптик Іван Семиліт каже: попри підвищення температури, березень ще може здивувати сніговою погодою. Він пояснив, що перший місяць весни є перехідним, а тому коливання і погодні гойдалки можливі.

Дата публікації
Кількість переглядів
2516
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie