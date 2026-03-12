Науковці знайшли унікальну "суперземлю": там можуть бути вода та життя

Всесвіт / © Getty Images

Реклама

Астрономи підтвердили існування чотирьох планет навколо червоного карлика GJ 887, розташованого недалеко від нашої Сонячної системи. Одна з нещодавно підтверджених екзопланет перебуває у так званій зоні життя, що робить її ідеальним кандидатом для подальших пошуків позаземних біосигнатур.

Про це пише Phys.org.

Зоря GJ 887 — це яскравий червоний карлик, що розташований на відстані близько 10,7 світлових років від нашої Сонячної системи. За космічними мірками, це відносно невелика відстань.

Реклама

Ще у 2020 році попередні дослідження підтвердили наявність у цій системі двох екзопланет із короткими періодами обертання — 9 та 21 день. Тоді ж астрономи зафіксували сигнал, який міг свідчити про існування третьої планети з періодом 50 днів, однак наявних на той час даних було недостатньо, аби відрізнити планетарний сигнал від магнітної активності самої зорі.

Червоні карлики традиційно є першочерговими цілями для пошуку маломасивних планет у зоні життя — області навколо зорі, де температурні умови дозволяють існувати воді у рідкому стані.

Які дані підтверджують існування «суперземлі»

Аби розставити крапки над «і», команда дослідників об’єднала нові вимірювання радіальної швидкості з архівними даними високоточних спектрографів, а також використала фотометричні дані зі супутника TESS.

Результати виявилися вражаючими: вчені підтвердили, що навколо GJ 887 обертаються щонайменше чотири планети з періодами 4,4, 9,2, 21,8 та 50,8 днів. Найбільший інтерес викликає саме планета з періодом 50,8 днів (GJ 887 d). Вона розташована у зоні життя і є другою найближчою до нас такою планетою після Проксими Центавра b. За оцінками астрономів, це «суперземля» з мінімальною масою понад шість мас Землі.

Реклама

«Без незалежної оцінки радіуса неможливо визначити щільність, а отже, і склад планети. Планети в цьому діапазоні мас мають або кам’янистий, або водний, або пухкий склад, характерний для субнептунових планет», — пояснюють автори дослідження.

Окрім цього, вчені зафіксували п’ятий сигнал із періодом 2,2 дня. Якщо майбутні спостереження його підтвердять, це може виявитися ще одна планета з масою, меншою за земну.

Завдяки своїй близькості та характеристикам, система GJ 887 залишиться в центрі уваги світової астрономії на довгі роки. Планета GJ 887 d стане пріоритетною ціллю для майбутніх космічних місій, які зможуть вивчити її атмосферу та розпочати пошук біосигнатур.

«Система GJ 887 є перспективним об’єктом для подальшого вивчення. Це близький і, отже, яскравий карлик типу M, у системі якого розташовано щонайменше чотири планети. Принаймні одна з них перебуває в придатній для життя зоні», — підсумовують дослідники.

Реклама

Нагадаємо, міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS зазнав дивних змін у Сонячній системі. Учені змогли відстежити форму та випромінювання льоду, з якого складається комета.