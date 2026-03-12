Синоптикиня попередила про значне зниження температури в Україні: коли очікується

Погода в Україні / © pexels.com

Реклама

Найближчими днями в Україні збережеться тепла і сонячна погода, однак синоптики попереджають, що вже з середини березня температура може суттєво знизитися.

Про це у прямому етері Еспресо повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Наразі температурні показники більше відповідають квітневим, аніж березневим. Завжди на початку березня ще й зима — і холодно, і сніг. І я вважаю, що нам дуже пощастило.

Реклама

Взагалі погода минулого року і цього року дуже оригінальна. До речі, я пригадую, що на Шевченківські дні погода була переважно несприятлива, холодна. А цього року, 9–10 березня, була ідеальна погода. Але завжди цікаво, що далі», — зауважила Діденко.

За її словами, протягом найближчих днів в Україні пануватиме сприятлива синоптична ситуація. Погоду визначатиме антициклон, завдяки чому очікується багато сонячних прояснень.

«Обов’язково виходьте прогулятися, тому що це перший вітамін D, дуже корисний. Температура повітря буде високою — десь +12°C…+18°C. Дуже-дуже приємна погода. Але з 17 березня, за попередніми прогнозами — і це ще будемо уточнювати — очікується відчутне зниження температури повітря. Тому поки що я б дуже радила скористатися цією прекрасною погодою», — наголосила Діденко.

Раніше повідомлялося, що березневе тепло виходить на свій пік, приносячи до окремих регіонів майже літні показники температури.

Реклама

Ми раніше інформували, що Україну накриває потужний антициклон, який принесе сонячну погоду та справжнє квітневе тепло.