"Жодної дружби": Зеленський розставив крапки над "і" у питанні миру з Росією

Володимир Зеленський та Путін / © ТСН

Реклама

Президент України Володимир Зеленський розставив крапки над «і» у питанні потенційних переговорів з Москвою. Глава держави наголосив, що припинення війни не має нічого спільного з відновленням стосунків чи особистими емоціями, адже йдеться про стратегічну необхідність для виживання країни.

В в інтерв’ю Politico президент України прокоментував, як можливий мирний договір із Путіним узгоджується з особистою неприязню. Зеленський підкреслив, що мир — це насамперед юридичний інструмент для зупинки кровопролиття, а не прояв симпатій.

«Ніхто не каже, що потрібно подружитися. Жодної дружби — він убивця. Він намагався окупувати нас і вбив багато людей. Ми відповіли — і він втратив багато військових. Таке ставлення цілком зрозуміле. Але нам потрібен мир. Мир — це не питання емоцій. Ненависть — це про емоції», — сказав Зеленський.

Реклама

Президент підкреслив, що мирний договір — це конкретний документ, який дає людям можливість жити та зупинити війну. Тут йдеться не про особисті стосунки.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме переговори, коли США будуть готові працювати так, як домовлялися. Президент запевнив, що пріоритетом для української дипломатії залишається робота, спрямована на закінчення війни.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф пообіцяв, що не схвалить мирну угоду між Україною та Росією, доки українці не почуватимуться в абсолютній безпеці від нових нападів Москви. За його словами, для цього знадобляться надійні безпекові протоколи від США, які підкріплюватимуть аналогічні кроки від Європи.