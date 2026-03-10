Чи зменшить холодна зима кількість кліщів і комарів: що кажуть науковці

Кліщі / © Pixabay

Після морозної зими багато хто сподівається, що кліщів і комарів стане менше. Вчені пояснюють: усе залежить не лише від мінусових температур, а й від снігу та вологості. Деякі популяції можуть постраждати, але масового зникнення не прогнозують.

Про це повідомило видання Popular Science.

За словами біологині Університету Акадії Лаури Фергюсон, кліщі добре переносять холод. Вони зимують біля поверхні ґрунту, де їхній метаболізм сповільнюється, а потреба в їжі мінімальна. Сніг і шар опалого листя створюють додаткову ізоляцію від морозного повітря.

Втім, тривала й сувора зима без достатнього снігового покриву може спричинити втрати. Частина особин може загинути через виснаження енергетичних запасів або ушкодження від замерзання. Водночас фахівці не очікують істотного скорочення популяції: із настанням стабільного тепла більшість кліщів активізуються.

У світі налічують понад 3700 видів комарів, і багато з них також здатні пережити холодний період. Ентомолог Корнельського університету Браян Ловетт пояснює: головний ворог комарів — не мороз, а сухість. Без доступу до води їм складно вижити.

Зиму зазвичай переживають або дорослі особини, або личинки. Особливо стійкими є самки, які вже спарувалися і можуть відкласти яйця щойно умови стануть сприятливими. Небезпечними для них є різкі температурні коливання: це може «збити» біологічний ритм і змусити комах активізуватися зарано.

Якщо зима була сніжною та вологою, навесні це, навпаки, може створити сприятливі умови для збільшення кількості комарів.

Фахівці наголошують: хоча кліщі та комарі можуть переносити хвороби, більшість видів не становлять загрози для людини і відіграють роль в екосистемах, зокрема в запиленні.

Щоб зменшити ризики, радять носити світлий одяг із довгими рукавами, використовувати сертифіковані репеленти та перевіряти тіло після перебування на природі. Також важливо усувати стоячу воду на подвір’ї — саме вона є ідеальним середовищем для розмноження комарів.

