Таргани вигадали радикальний метод збереження подружньої вірності: шокувальне дослідження

Таргани-канібали відкушують одне одному крила заради вірності

Реклама

Таргани-канібали, які відомі своєю моторошною звичкою відкушувати одне одному крила після парування, роблять це з несподіваної причини — заради збереження подружньої вірності. Щойно пара формується таким чином, комахи починають агресивно відганяти зі своєї території будь-яких інших представників свого виду, приділяючи увагу виключно своєму партнерові.

Про це пише Royal Society Open Science.

Жорстокий ритуал заради сім’ї

Японські науковці дослідили поведінку тарганів виду Salganea taiwanensis, які харчуються трухлявою деревиною та будують у ній гнізда. Після спарювання ці комахи з’їдають крила одне одного. Оскільки крила майже не мають поживної цінності, дослідники дійшли висновку, що цей дивний ритуал слугує механізмом збереження партнера поруч на все життя для спільного виховання потомства протягом кількох сезонів.

Реклама

Щоб перевірити гіпотезу про подружню вірність, дослідники провели експеримент: вони підселяли до вже сформованих пар сторонніх особин. Поява незваного гостя, незалежно від його статі, миттєво викликала агресію у «подружжя».

Захист гнізда та партнера

Той тарган, який першим помічав чужинця, починав його таранити і відганяти від гнізда. Партнер міг активно доєднатися до бійки або ж демонстрував непривітну поведінку — копав субстрат чи гойдав черевцем. Іноді пара навіть блокувала вхід до свого житла тирсою, щоб захистити територію.

Цікаво, що серед пар, які ще не спарувалися і не з’їли крила одне одного, агресії до чужинців майже не спостерігалося. Це перший науково підтверджений приклад вибіркової агресії та соціальної прив’язаності до конкретного партнера серед безхребетних.

«Після об’єднання в пару за допомогою цього ритуалу як самці, так і самки постійно відкидали зловмисників обох статей, при цьому ніколи не атакуючи та не замінюючи свого встановленого партнера», — зазначає Royal Society Open Science.

Реклама

Нагадаємо, біологи дослідили ДНК комарів і з’ясували, що ці небезпечні комахи, які п’ють людську кров, почали цілеспрямовано полювати на наших предків ще 1,8 мільйона років тому в Південно-Східній Азії.