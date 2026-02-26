Без світла та кисню протягом мільярдів років: що означає знахідка давніх мікробів у надрах Землі

Комплекс Бушвельд / © NASA

У магматичному комплексі Бушвельд у Південній Африці вчені виявили мікробні структури, які можуть пролити світло не лише на еволюцію Землі, а й на можливі механізми існування організмів на інших планетах. Цей геологічний масив, відомий великими запасами платини, паладію та хрому, виявився ще й унікальним архівом ранньої біосфери.

Про це повідомило видання Iflscience.

Бушвельдський магматичний комплекс (BIC) охоплює близько 66 тисяч квадратних кілометрів і є однією з найбільших магматичних провінцій у світі. Він сформувався понад 2 мільярди років тому — у період, коли Земля лише виходила з Великої події окислення. Сучасні дослідження свідчать, що формування комплексу тривало менш ніж 10 мільйонів років, що вважається швидким процесом за геологічними мірками. Район також відомий значними покладами платини, паладію, родію, хрому та ванадію.

У 2024 році дослідники з Токійського університету проаналізували керни порід із Бушвельда і виявили мікробні структури у мікротріщинах. За словами керівника дослідження Йохея Сузукі, ці мікроорганізми пов’язані з глинистими мінералами, які захистили їх від забруднення під час буріння. Вчені наголошують: самі мікроорганізми не обов’язково мають вік 2 мільярди років — вони заселили породу після утворення тріщин, однак це могло статися ще на ранніх етапах історії комплексу. Ці мікроби жили протягом мільярдів років сонячного світла та кисню.

Дослідники пояснюють, що підземні мікроби можуть існувати в режимі надзвичайно повільної метаболічної активності, що дозволяє їм виживати протягом дуже тривалого часу. Подібний приклад — бактерія Candidatus Desulforudis audaxviator, виявлена в глибоких шахтах Південної Африки, яка демонструє мінімальні еволюційні зміни протягом десятків мільйонів років.

«Мене дуже цікавить існування підземних мікробів не лише на Землі, але й можливість знайти їх на інших планетах. Виявлення мікробного життя у зразках із Землі, взятих 2 мільярди років тому, та можливість точно підтвердити їхню автентичність вселяє в мене захоплення тим, що ми можемо тепер знайти у зразках з Марса», — зазначив Сузукі.

Отримані результати посилили інтерес до пошуку підземного життя на Марсі. Марсохід Perseverance у 2024 році досліджував осадові породи формації «Яскравий Ангел», які складаються з глини та мулу — «які на Землі є чудовими сховищами минулого мікробного життя». У NASA заявили, що це можуть бути одні з найпереконливіших потенційних ознак давнього життя, однак остаточні висновки потребують подальшого аналізу зразків.

Нагадаємо, раніше ізотопні аномалії у глибоких породах змусили науковців переглянути старі теорії. Йдеться про можливий витік речовини з ядра Землі.