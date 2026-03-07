Нут із «місячного ґрунту»: вчені перевірили, чи можна вирощувати їжу на супутнику Землі

Вирощування нуту в «місячному ґрунті». Фото: Інститут геофізики Техаського університету

Вчені вперше зібрали врожай нуту, вирощеного в умовах, що імітують місячний ґрунт. Дослідження може стати важливим кроком до забезпечення харчування майбутніх астронавтів під час місій на Місяць.

Про це повідомило видання phys.org.

Дослідники з Техаського університету в Остіні спільно з науковцями Техаського університету A&M успішно виростили та зібрали нут у змодельованому «місячному ґрунті».

За словами головної дослідниці проєкту Сари Сантос, експеримент допомагає зрозуміти, чи можливо вирощувати сільськогосподарські культури безпосередньо на поверхні Місяця. Науковців цікавить, як перетворити місячний реголіт — технічну назву місячного ґрунту — на придатне для рослин середовище.

Місячний реголіт не містить органічних речовин і мікроорганізмів, необхідних для росту рослин. Хоча він має певні мінерали та поживні елементи, у ньому також є важкі метали, здатні бути токсичними для рослин.

Для експерименту команда використала спеціальний імітатор місячного ґрунту, створений компанією Exolith Labs. Він відтворює склад зразків, які астронавти місій «Аполлон» доставили на Землю. Щоб покращити умови росту, дослідники додали до суміші вермикомпост — поживний субстрат, що утворюється завдяки діяльності дощових черв’яків і містить корисні мікроорганізми.

Крім того, перед посадкою насіння нуту покрили грибами арбускулярної мікоризи. Вони вступають у симбіоз із рослинами: допомагають засвоювати поживні речовини та водночас зменшують поглинання важких металів.

У ході експерименту вчені висаджували нут у сумішах із різним співвідношенням місячного ґрунту та вермикомпосту. Найкращі результати показали суміші, де частка реголіту становила до 75%. За більшої концентрації рослини починали відчувати сильний стрес і передчасно гинули.

Дослідники також помітили, що рослини, оброблені мікоризними грибами, витримували складні умови значно довше. Крім того, гриби змогли колонізувати імітований місячний ґрунт, що свідчить про можливість їхнього тривалого існування в такому середовищі.

Попри успішний збір урожаю, науковці наголошують: ще потрібно з’ясувати, чи безпечний та поживний такий нут для людини. Наступним етапом стане аналіз поживної цінності бобових і перевірка, чи не накопичують вони токсичні метали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як складна система очищення води мая рятувала їх від бактерій, але не могла зупинити масове отруєння ртуттю.