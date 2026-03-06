Чиста вода, що вбиває: як стародавні мая непомітно отруїли самі себе

Мая навчилися очищувати питну воду, яле не помітили приховану загрозу

Стародавня цивілізація мая володіла передовими технологіями очищення води, які ефективно фільтрували небезпечні бактерії. Проте навіть ці складні інженерні системи виявилися безсилими перед невидимою загрозою — масовим забрудненням питної води ртуттю.

Про це пише Popular Science.

Як працювали стародавні фільтри

Дослідники з Монреальського університету вивчили залишки трьох водосховищ у стародавньому місті Уканаль на території сучасної Гватемали, де проживало до 11 тисяч осіб. З’ясувалося, що резервуар під назвою Агуада 2 був оснащений природною системою фільтрації з кам’янистих каналів, які надійно затримували осад та відходи.

Найбільшою перевагою цієї системи була здатність очищати воду від токсичних ціанобактерій. Мая навмисно висаджували навколо водойм тінисту рослинність, щоб підтримувати нижчу температуру води та запобігати цвітінню небезпечних водоростей, з якими вони успішно боролися. Водночас сусіднє водосховище Агуада 3 слугувало своєрідною ямою для побутових відходів.

Невидима смертельна загроза

Однак справжньою проблемою стало те, чого стародавні інженери не могли помітити. Усі досліджені резервуари виявилися катастрофічно забрудненими ртуттю. Джерелом отрути стала кіновар — яскраво-червоний пігмент на основі сульфіду ртуті, який масово використовувався мая для прикрашання будівель, предметів розкоші та навіть тіл під час поховань.

З часом дощі змивали цей пігмент у ґрунт та водойми. На відміну від водоростей, які мають специфічний вигляд та запах, стічні води зі слідами ртуті не мали ні кольору, ні запаху, тому отрута непомітно та безперешкодно проходила крізь кам’яні фільтри водосховищ. До 830–950 років нашої ери рівень ртуті у воді зріс на понад 300 відсотків, вражаючи як еліту, так і звичайних жителів. Токсикологи зазначають, що таке забруднення неминуче призводило до проблем із неврологічним розвитком у дітей та ускладнень репродуктивного здоров’я.

«Вони не мали жодної можливості дізнатися, що ця речовина токсична. Вона не каламутила воду і не забарвлювала її в червоний колір», — пояснив археолог Жан Трамбле.

Нагадаємо, вчені висунули нову теорію занепаду цивілізації мая. Однією з ймовірних причин занепаду цивілізації мая є тривала посуха, яка призвела до нестачі продовольства, голоду та соціальних заворушень.