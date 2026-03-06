Чистая убивающая вода: как древние майя незаметно отравили сами себя

Майя научились очищать питьевую воду, но не заметили скрытую угрозу.

Реклама

Древняя цивилизация майя владела передовыми технологиями очищения воды, которые эффективно фильтровали опасные бактерии. Однако даже эти сложные инженерные системы оказались бессильны перед невидимой угрозой массовым загрязнением питьевой воды ртутью.

Об этом пишет Popular Science.

Как работали древние фильтры

Исследователи из Монреальского университета изучили остатки трех водохранилищ в древнем городе Уканаль на территории современной Гватемалы, где проживало до 11 тысяч человек. Выяснилось, что резервуар под названием Агуада 2 был оснащен природной системой фильтрации из каменистых каналов, надежно задерживавших осадок и отходы.

Реклама

Наибольшим преимуществом этой системы была способность очищать воду от токсичных цианобактерий. Майя намеренно высаживали вокруг водоемов тенистую растительность, чтобы поддерживать более низкую температуру воды и предотвращать цветение опасных водорослей, с которыми они успешно боролись. В то же время, соседнее водохранилище Агуада 3 служило своеобразной ямой для бытовых отходов.

Невидимая смертельная угроза

Однако настоящей проблемой стало то, что древние инженеры не могли заметить. Все исследованные резервуары оказались катастрофически загрязненными ртутью. Источником яда стала киноварь — алый пигмент на основе сульфида ртути, который массово использовался майя для украшения зданий, предметов роскоши и даже тел во время захоронений.

Со временем дожди смывали этот пигмент в почву и водоемы. В отличие от водорослей, имеющих специфический вид и запах, сточные воды со следами ртути не имели ни цвета, ни запаха, поэтому яд незаметно и беспрепятственно проходил через каменные фильтры водохранилищ. К 830–950 годам нашей эры уровень ртути в воде вырос более чем на 300 процентов, поражая как элиту, так и обычных жителей. Токсикологи отмечают, что такое загрязнение неизбежно приводило к проблемам неврологического развития у детей и осложнений репродуктивного здоровья.

«Они не имели никакой возможности узнать, что это вещество токсично. Она не мутила воду и не окрашивала ее в красный цвет», — объяснил археолог Жан Трамбле.

Реклама

Напомним, ученые выдвинули новую теорию упадка цивилизации майя. Одной из вероятных причин упадка цивилизации майя является длительная засуха, которая привела к недостатку продовольствия, голоду и социальным беспорядкам.