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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Ученые нашли затерянный мегаполис майя возрастом более 2 тысяч лет

В отдаленном регионе Гватемалы археологи нашли затерянный город майя с гигантской пирамидой.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Пирамида майя

Пирамида майя / © Associated Press

Археологи обнаружили культовый центр майя, существовавший более 2500 лет назад, с уникальными статуями, каналами и фресками.

Об этом сообщило издание The Guаrdian.

В северной части Гватемалы, в малоисследованном районе парка Уашактун, археологи нашли остатки древнего города цивилизации майя, существовавшего между 800 и 500 годами до н.э. Новый город назвали Лос Абуэлос («Дедушки»).

Команда гватемальских и словацких исследователей обнаружила в городе масштабные пирамиды, систему каналов, монументы с редкой иконографией и настенные фрески, характерные для Среднепре-классического периода майя. Самая высокая пирамида достигает 33 метров.

Название Лос Абуэлос город получил благодаря двум скульптурам, изображающим мужчину и женщину — вероятно, символическую «пращурскую пару». Эти фигуры, датированные периодом 500-300 лет до н.э., могли играть центральную роль в ритуалах почитания предков.

Общая площадь города составляет около 16 км². Ученые считают, что он был важным политическим и религиозным центром. Новое открытие дополняет представление об организации жизни в доколумбовой эпохе и помогает восстановить карту древних поселений майя.

Напомним, на дне океана у побережья Индонезии был найден похороненный город возрастом 140 тыс. лет. Эта находка может изменить представление об истории человечества.

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