Вчені знайшли загублений мегаполіс мая віком понад 2 тисячі років

Піраміда мая / © Associated Press

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Археологи виявили культовий центр мая, що існував понад 2500 років тому, з унікальними статуями, каналами та фресками.

Про це повідомило видання The Guаrdian.

У північній частині Гватемали, в малодослідженому районі парку Уашактун, археологи знайшли залишки стародавнього міста цивілізації мая, що існувало між 800 і 500 роками до н.е. Нове місто назвали Лос Абуелос («Дідусі»).

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Команда гватемальських і словацьких дослідників виявила в місті масштабні піраміди, систему каналів, монументи з рідкісною іконографією та настінні фрески, характерні для Середньопре-класичного періоду мая. Найвища піраміда сягає 33 метрів.

Назву Лос Абуелос місто отримало завдяки двом скульптурам, які зображують чоловіка та жінку — ймовірно, символічну «пращурську пару». Ці фігури, датовані періодом 500–300 років до н.е., могли відігравати центральну роль у ритуалах вшанування предків.

Загальна площа міста становить близько 16 км². Вчені вважають, що воно було важливим політичним і релігійним центром. Нове відкриття доповнює уявлення про організацію життя в доколумбовій епосі та допомагає відновити карту стародавніх поселень мая.

Нагадаємо, на дні океану біля узбережжя Індонезії було знайдено поховане місто віком 140 тис. років. Ця знахідка може змінити уявлення про історію людства.

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