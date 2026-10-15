Вчені виявили морського гіганта, довшого за синього кита: який він має вигляд

Океан / © Pexels

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Біля узбережжя Західної Австралії вчені виявили 45-метрову сифонофору, яка може бути найдовшою твариною у світі. Також дослідники відкрили близько 30 нових видів морських істот.

Про це повідомляє видання Daily Galaxy.

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Відкриття зробили під час місячної експедиції в Індійському океані на судні «Фалкор» Інституту Шмідта. Дослідженнями керувала Неріда Вілсон із Музею Західної Австралії разом із командою вчених з інших інститутів. Це частина міжнародного проєкту з вивчення морських глибин і коралових рифів.

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Головною знахідкою стала гігантська сифонофора Apolemia. Це плавуча колонія з тисяч дрібних істот, які працюють як єдиний організм, а її довжина сягає близько 45 метрів.

«Ми підозрювали, що ці глибоководні райони будуть різноманітними, але нас вразила важливість побаченого», — зазначила доктор Неріда Вілсон.

За допомогою підводного робота SuBastian науковці зробили 20 занурень на глибину до 4500 метрів. Під час досліджень вчені вперше в Австралії знайшли гігантських гідроїдів і скляних губок, а також зафіксували сяючого восьминога, морського огірка та рідкісні види омарів і молюсків.

Рідкісний гігантський гідроїд. / © The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Schmidt Ocean Institute

Знайдені зразки передадуть до Музею Західної Австралії. Завідувачка відділу водної зоології музею доктор Ліза Кіркендейл відзначила важливість цих знахідок.

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«Ці зразки представляють собою так багато розширень глибини та записів ареалу для стількох видів і стануть важливою новою частиною колекцій музею Західної Австралії», — пояснила науковиця.

Зібрана інформація дозволить офіційно описати нові види та вдосконалити методи моніторингу морських парків за допомогою підводних апаратів. Директор національних парків Австралії доктор Джеймс Фіндлі наголосив на значущості наукової співпраці.

Цей сифонофор може бути найдовшим з усіх зареєстрованих. / © The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Schmidt Ocean Institute

«Постійні наукові дослідження життєво важливі для ефективного управління нашими морськими парками, і ми прагнемо співпрацювати з іншими установами для реєстрації та моніторингу цих цінних місць», — підкреслив він.

Співзасновниця Інституту Шмідта Венді Шмідт наголосила на зв’язку між океанськими глибинами та життям на суші. Вона зазначила, що про морські глибини досі відомо дуже мало, а безліч їхніх мешканців люди ще ніколи не бачили. Вона додала, що каньйони Нінгалу є лише одним із багатьох підводних чудес, які допоможуть краще зрозуміти нашу планету.

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Нагадаємо, в Індії виявили рештки доісторичної змії, довжина якої могла сягати 15,2 метра. Вчені припускають, що цей гігант міг перевершувати навіть титанобоа, яку вважали найбільшою змією в історії.

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