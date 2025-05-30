Переговори у Стамбулі: Сибіга зробив заяву про меморандум від РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Associated Press

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Україна зацікавлена у продовженні мирних перегорів у Стамбулі, але для їхньої результативності російська сторона має завчасно передати свій меморандум про припинення вогню, як про це будо домовлено.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом пресконференції у Києві.

Сибіга акцентував, що Україна відкрита до прямих переговорів з Росією про встановлення перемир’я.

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«Ми зацікавлені, щоб ці зустрічі (з представниками Росії у Стамбулі — ред.) продовжувалися, тому що хочемо закінчити війну цього року, і ми зацікавлені у встановленні перемир’я — чи на 30, чи на 50, чи на 100 днів. Україна відкрита це обговорювати напряму з Росією — ми це підтвердили під час перемир’я», — висловився міністр.

Він зазначив, що очікує від Росії передавання меморандуму до цієї зустрічі у Стамбулі.

«Ми чекаємо теж від російської сторони меморандуму, як це було анонсовано. Ми чекаємо його завчасно. Це було також обіцяно і американській стороні», — сказав Сибіга.

За його словами, аби наступна зустріч у Стамбулі була субстантивною і предметною, важливо отримати завчасно документ. Таким чином українська делегація на перемовинах матиме повноваження для обговорення відповідних позицій.

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Очільник українського МЗС нагадав, що Київ прийняв пропозицію Вашингтона про припинення вогню, і зараз Росія повинна прийняти беззастережне перемир’я. Сибіга сказав, що це «відкриє дорогу для подальших ширших перемовин стосовно наших мирних зусиль щодо наближення справедливого всеосяжного стійкого миру для України». Міністр наголосив, що тому потрібно тиснути на Москву, аби почути від неї чітке «так» перемир’ю.

Росія затягує з меморандумом — що відомо

Нагадаємо, 23 травня очільник МЗС Росії Сергій Лавров анонсував, що Москва передасть Україні проєкт меморандуму про мирне врегулювання, щойно завершиться обмін полоненими.

Останній етап обміну відбувся 25 травня, однак країна-агресорка і досі не передала Києву меморандум. Про це 29 травня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Натомість у Кремлі запропонували 2 червня провести другу зустріч у Стамбулі щодо припинення вогню, і вже там обмінятися меморандумами.

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На думку аналітиків Інституту вивчення війни, російські чиновники навмисно затримують передавання меморандуму Україні, розраховуючи на те, що Київ відмовиться від участі у зустрічі у Стамбулі.

Однак 30 травня стало відомо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про готовність знову зустрітися з російською делегацією у Стамбулі наступного тижня. Він акцентував, що потрібна «конструктивна дискусія».