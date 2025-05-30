У Трампа заявили про "нерозумність" Росії: деталі

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп "розчарований рівнем нерозумності Росії" у процесі переговорів про мир в Україні.

Таку думку висловив спеціальний посланець США з питань України та РФ Кіт Келлог в інтерв'ю ABC News.

Американський посадовець каже, що Трамп зробив кілька ініціатив, які могли б стати основою для обговорення майбутнього статусу окупованих регіонів. Втім, відсутність реакції з боку Росії та слабка підтримка цих пропозицій його розчарували.

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"Я думаю, що його розчарування полягає в тому, що він висунув низку розумних пропозицій і спробував розпочати конструктивну дискусію. Але натомість він побачив рівень нерозумності, який мене теж дуже засмутив", - наголосив Келлог.

З його слів, додаткові ризики для продовження переговорів становить те, що Москва досі не надала Україні обіцяного меморандуму. Келлог висловився про те, що Київ навіть може відкинути пропозицію щодо переговорів у Стамбулі 2 червня, бо не отримав документа.

Нагадаємо, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Дональд Трамп "надзвичайно розчарований" діями російського диктатора Володимира Путіна. За її словами, дії “фюрера” вплинуть на рішення Вашингтона щодо ведення переговорів з Москвою.

У Білому домі кажуть, що президент США виступає за вирішення війни "за столом переговорів, а не на полі бою". Саме тому Вашингтон покладає великі надії про зустріч у Стамбулі 2 червня.

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Зауважимо, що спецпосланець американського президента Кіт Келлог назвав країни-учасниці нових переговорів у Стамбулі. З його слів, до зустрічі долучаться безпекові радники, які брали участь у формуванні українського варіанту меморандуму з 22 пунктами під час попередніх зустрічей у Лондоні та Парижі.

Дата публікації 11:13, 28.05.25 Кількість переглядів 595 Скандальна заява Трампа змусила підскочити навіть Медвєдєва! Послухайте, як заговорили США