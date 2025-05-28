Зеленський назвав першопричину війни РФ проти України

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Першопричина війни РФ проти України — це абсолютно злочинне “бажання вбивати людей і руйнувати життя”. На Москву треба тиснути, щоб це бажання у них зникло.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Берліні під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

“Росія повинна відмовитися від цього бажання. Щоб це дійсно відбулося, потрібен тиск на Росію. Всі форми тиску, які змусять їх відчувати наслідки цих ганебних дій. Варто й надалі збільшувати санкції проти РФ за цю війну. Затягування війни має стати болісним для Москви. Це можливо”, — наголосив український лідер.

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Він додав, що Німеччина підтримує Україну в роботі, мета якої — збільшення санкцій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що в червні 2026 року “війни вже не буде”. Саме від цього часу, пояснив він, економіка РФ буде дуже відчувати санкції, накладені Заходом.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль переконаний, що на Кремль потрібно тиснути, щоб “фюрер” погодився на реальні переговори. Європа разом зі США має посилювати тиск на Росію.

Зауважимо, що журналісти WSJ з посиланням на власні джерела заявляють про те, що Дональд Трамп розглядає нові санкції проти Росії через масовані удари по Україні, які окупанти здійснили кілька днів тому. За їхніми даними, обмеження можуть запровадити вже цього тижня. Втім, поки офіційної інформації немає.

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Дата публікації 12:11, 28.05.25 Кількість переглядів 13 Зеленський в Берліні за посиленої безпеки! Чи повернеться із TAURUS?