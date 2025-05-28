РФ кидає сили для оточення двох міст на Донеччині: експерт про наступ ворога

Солдати РФ / © Associated Press

Реклама

Зараз військове командування РФ кидає значні сили на Донеччину, щоб оточити Покровськ і Костянтинівку. Говорити про те, що росіяни планують перенести основний напрямок удару на північ задля створення “буферу”, зарано.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

“Як кажуть люди, які воюють на Покровському напрямку поблизу Торецька, ситуація не свідчить про зменшення зусиль. Радше навпаки, ворог продовжує тиснути й наступати, передусім із заходу Покровська в бік Дніпропетровської області. Намагається різати логістику між Покровськом і Костянтинівкою, наступаючи від дороги”, — сказав експерт.

Реклама

За його словами, диктатор РФ Володимир Путін дав завдання створити “буферну зону” на півночі України. Втім, Росія не може наступати одночасно на кількох напрямках.

“Для цього немає у них можливості. Якийсь напрямок він для себе обере й буде там давити. У пульсувальному режимі, створюючи тиск на інших напрямках, щоб ми не перекидали резерви. Я продовжую думати, що це буде Донецька область”, — додав Попович.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович повідомляв раніше, що РФ розгортає наступ з трьох боків на Костянтинівку. За його словами, зараз місто буде головним напрямком наступу російської окупаційної армії РФ.

Захоплення цього міста на Донеччині може стати головною ціллю літньої воєнної кампанії Кремля. Ситуація навколо Костянтинівки сильно ускладнилася протягом останніх тижнів. Армія РФ змогла пробити українську оборону на захід від населеного пункту.

Реклама

Дата публікації 08:17, 28.05.25 Кількість переглядів 7 Ворог наступає і завдає ударів по мирних! Українці відповідають по Москві