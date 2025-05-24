РФ розгортає наступ з трьох сторін: експерт про загрозу для ще одного великого міста

Армія РФ. / © Getty Images

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Армія Російської Федерації розгортає наступ на Костянтинівку Донецької області з трьох сторін.

Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

З його слів, зараз Костянтинівка буде головним напрямком наступу російської окупаційної армії РФ.

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“Бачимо намагання ворога просуватися на схід від Костянтинівки (мається на увазі Часів Яр) і на захід, де вони вийшли на дорогу та перейшли цю дорогу, яка поєднує Бахмут і Покровськ, повертає на Костянтинівку. З боку Торецька вони так само намагаються наступати і мають успіхи в цьому плані”, - розповів експерт.

Бої за Костянтинівку

Костянтинівка, де до великої війни жило близько 70 тис. осіб, нині стає суцільними руїнами. Лінія фронту наразі проходить на відстані від 10 до 15 кілометрів, залежно від напрямку.

Захоплення цього міста на Донеччині може стати головною ціллю літньої воєнної кампанії Кремля. Ситуація навколо Костянтинівки сильно ускладнилася протягом останніх тижнів. Армія РФ змогла пробити українську оборону на захід від населеного пункту.

Військовий експерт Павло Лакійчук наголошує, що ворог прагне перерізати логістику ЗСУ. Костянтинівка - залізничний і автомобільний вузол, який виконує важливу роль логістичного хабу та укріпрайону для ЗСУ.

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Дата публікації 21:10, 23.05.25 Кількість переглядів 40 Костянтинівка стає суцільними руїнами! На місто летять дрони та КАБи цілодобово!