"Реал" оголосив про призначення нового головного тренера

Хабі Алонсо / © Associated Press

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Мадридський "Реал" оголосив про призначення Хабі Алонсо новим головним тренером команди.

Контракт 43-річного іспанця з "вершковими" розрахований на три сезони – від 1 червня 2025-го до 30 червня 2028 року, повідомляє офіційний сайт "Реала".

На посаді керманича мадридського клубу Алонсо замінив Карло Анчелотті, який очолить збірну Бразилії.

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Алонсо грав за "Реал" від 2009 до 2014 року, провів 158 матчів і забив чотири голи. Разом з "Реалом" він двічі виграв Кубок Іспанії та по одному разу перемагав у Ла Лізі, Суперкубку Іспанії, Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА.

Хабі завершив ігрову кар'єру влітку 2017 року, його останнім клубом була мюнхенська "Баварія".

У серпні 2018 року Алонсо став тренером юнацької команди "Реала" до 14 років і пропрацював з нею один сезон. У червні 2019-го він очолив резервну команду клубу "Реал Сосьєдад".

У жовтні 2022 року Алонсо очолив леверкузеньський "Баєр", коли команда перебувала на передостанньому місці Бундесліги, а вже наступного сезону привів "фармацевтів" до першого в їхній історії титулу чемпіона Німеччини, виграшу Кубка країни та фіналу Ліги Європи.

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У сезоні-2024/25 леверкузенці завоювали Суперкубок Німеччини та вибороли "срібло" Бундесліги. У Лізі чемпіонів клуб в 1/8 фіналу вилетів від "Баварії".

Нагадаємо, "Реал" посів друге місце у Ла Лізі-2024/25, програвши боротьбу за чемпіонство "Барселоні". Мадридці також поступилися каталонцям у фіналах Кубка та Суперкубка Іспанії.

У заключному турі Ла Ліги "вершкові" 24 травня з українцем Андрієм Луніним у воротах перемогли "Реал Сосьєдад" з рахунком 2:0.

Дебютним турніром Алонсо на чолі мадридців стане Клубний чемпіонат світу-2025, який відбудеться від 15 червня до 13 липня у США.

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На груповому етапі Клубного чемпіонату світу-2025 суперниками "Реала" будуть "Зальцбург" (Австрія), "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія) та "Пачука" (Мексика).

Раніше повідомлялося, що "Реал" оголосив про відхід легенди клубу та володаря "Золотого м'яча" 2018 року Луки Модрича. Хорватський півзахисник залишить "бланкос" після завершення Клубного чемпіонату світу-2025.