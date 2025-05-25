"Реал" объявил о назначении нового главного тренера

Хаби Алонсо / © Associated Press

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Мадридский "Реал" объявил о назначении Хаби Алонсо новым главным тренером команды.

Контракт 43-летнего испанца со "сливочными" рассчитан на три сезона - с 1 июня 2025-го по 30 июня 2028 года, сообщает официальный сайт "Реала".

На посту настанвика мадридского клуба Алонсо заменил Карло Анчелотти, который возглавит сборную Бразилии.

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Алонсо играл за "Реал" с 2009 по 2014 год, провел 158 матчей и забил четыре гола. Вместе с "Реалом" он дважды выиграл Кубок Испании и по одному разу побеждал в Ла Лиге, Суперкубке Испании, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Хаби завершил игровую карьеру летом 2017 года, его последним клубом была мюнхенская "Бавария".

В августе 2018 года Алонсо стал тренером юношеской команды "Реала" до 14 лет и проработал с ней один сезон. В июне 2019-го он возглавил резервную команду клуба "Реал Сосьедад".

В октябре 2022 года Алонсо возглавил леверкузеньский "Байер", когда команда находилась на предпоследнем месте Бундеслиги, а уже в следующем сезоне привел "фармацевтов" к первому в их истории титулу чемпиона Германии, выигрышу Кубка страны и финалу Лиги Европы.

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В сезоне-2024/25 леверкузенцы завоевали Суперкубок Германии и выбороли "серебро" Бундеслиги. В Лиге чемпионов клуб в 1/8 финала вылетел от "Баварии".

Напомним, "Реал" занял второе место в Ла Лиге-2024/25, проиграв борьбу за чемпионство "Барселоне". Мадридцы также уступили каталонцам в финалах Кубка и Суперкубка Испании.

В заключительном туре Ла Лиги "сливочные" 24 мая с украинцем Андреем Луниным в воротах победили "Реал Сосьедад" со счетом 2:0.

Дебютным турниром Алонсо во главе мадридцев станет Клубный чемпионат мира-2025, который состоится с 15 июня по 13 июля в США.

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На групповом этапе Клубного чемпионата мира-2025 соперниками "Реала" будут "Зальцбург" (Австрия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) и "Пачука" (Мексика).

Ранее сообщалось, что "Реал" объявил об уходе легенды клуба и обладателя "Золотого мяча" 2018 года Луки Модрича. Хорватский полузащитник покинет "бланкос" после завершения Клубного чемпионата мира-2025.