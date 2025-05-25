Почему лаванда смертельно опасна для кошек: как защитить своего любимца

Почему лаванда опасна для кошек / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Чем опасна лаванда для кошек и как защитить своего любимца

Лаванда, несмотря на свою популярность в домашнем уходе и ароматерапии, токсична для кошек, как пишет ресурс Ukr.Media. В ее состав входят соединения линалоол и линалилацетат, которые кошачья печень не в состоянии переработать. Это приводит к накоплению токсических веществ в организме животного даже в случае незначительного воздействия. Особенно опасны эфирные масла лаванды, потому что в них очень высокая концентрация активных веществ.

Какие могут быть признаки отравления лавандой у животных

Признаки отравления включают рвоту, чрезмерное слюноотделение, потерю аппетита, угнетенное состояние, вялость и затрудненное дыхание. В тяжелых случаях возможно серьезное поражение печени.

Кроме того, контакт с лавандой может вызвать аллергические реакции на коже кота, такие как зуд, покраснение или сыпь. Также при вдыхании паров эфирного масла лаванды могут возникнуть спазмы дыхательных путей, особенно у животных с респираторными заболеваниями.

Реклама

Как защитить кошку от опасного воздействия лаванды

Чтобы избежать риска, владельцам котиков следует полностью отказаться от использования лаванды дома. Если это невозможно, важно хранить растение или средства на его основе в недоступных для животных местах и никогда не применять эфирные масла в их присутствии.

При появлении каких-либо симптомов отравления следует немедленно обратиться к ветеринарному врачу.