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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россия готовит новые комбинированные удары по Украине - ЦПД

Центр противодействия дезинформации предупреждает об угрозе новых атак на украинские города.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
РФ готовит новые атаки

РФ готовит новые атаки

Россия, вероятно, планирует новую волну комбинированных атак на территорию Украины. В российском информационном пространстве уже зафиксированы признаки такой подготовки.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в Telegram.

«К сожалению, вследствие безнаказанности со стороны Запада, Россия похоже не собирается прекращать такие удары. По крайней мере, в информационном поле россиян есть сигналы о подготовке повторных комбинированных ударов по Украине», — сказал он.

Он также обратил внимание на то, что в публичной риторике Кремля нет никаких намеков на завершение войны. Наоборот, агрессор продолжает демонстрировать намерения к эскалации. По словам Коваленко, сигналы о желании мира россияне транслируют исключительно на западную аудиторию, но не внутрь страны.

Напомним, что в последние недели РФ активизировала воздушные атаки по украинским городам, используя дроны-камикадзе и ракеты различного типа. Комбинированные удары сочетают средства различной дальности и направлены как на военную, так и на гражданскую инфраструктуру.

Также мы писали о том, что в ночь на 25 мая российские войска снова осуществили мощный ракетно-дроновой удар по территории Украины. Огонь пришел на Киев, Киевскую область, Хмельницкую, Житомирскую, Харьков, Тернополь, Николаев, Сумы и Конотоп.

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