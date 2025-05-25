Финальный этап обмена 1000 на 1000: в Украину вернули еще 303 военнопленных

Еще 303 украинских героев дома / © Getty Images

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Сегодня, 25 мая, состоялся третий обмен пленными. Домой вернулись 303 военнопленных.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«303 украинских защитников дома. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена.

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Сегодня возвращаются воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта», — уточнил президент.

Наши - дома / © Владимир Зеленский

Напомним, во время первого обмена в Украину вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.

Во время второго стороны получили по 307 человек — и это военные.

Среди них военные ВСУ, в том числе из десантно-штурмовых и беспилотных войск, а также Военно-морских сил, ТРО, а также пограничники и нацгвардейцы.

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Эти военные воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Некоторые из них, сообщил Ермак, находились в плену с 2022 года.

Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции.

Во время переговоров в Стамбуле телеканал CNN писал, что вопрос обмена якобы подняла турецкая сторона, когда переговоры начали заходить в тупик.

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Разговоры о переговорах в Стамбуле начались после того, как европейские лидеры приехали в Киев и призвали Россию к безусловному прекращению огня на 30 дней.

В ответ на это Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского на прямые переговоры в Стамбуле. Украинский президент предложение принял.

В конце концов, ни Путин, ни Трамп не приехали, а от России была делегация с лицами среднего уровня политического влияния.

16 мая украинская и российская делегации встретились и впервые с 2022 провели прямые переговоры в Стамбуле. Разговор длился около двух часов.

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