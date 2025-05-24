Когда завершится обмен пленными "1000 на 1000": Зеленский назвал дату

Масштабный обмен пленными / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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В воскресенье, 25 мая, должен состояться третий этап наиболее масштабного с начала войны обмена пленными в формате «1000 на 1000».

Об этом сообщил в своем традиционном обращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Завтра третий этап. Должны освободить в эти дни тысячу наших людей», — сказал он.

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При этом украинский президент подчеркнул необходимость освободить абсолютно всех, кто сейчас удерживается в России.

«Это задача общая для наших разведок, для наших дипломатов, для всего нашего государства. Понятно, что это задача непростая, но надо реализовать. Благодарен всем в мире, кто нам помогает», — отметил Зеленский.

Украинский президент напомнил, что сегодня из российского плена вернулось 307 наших воинов.

«Рядовые и сержанты. Большинство — Вооруженные Силы Украины, есть также Нацгвардия, Государственная пограничная служба. Из всех этих людей 273 попали в плен в Донецкой области, значительная часть — еще в 2022 году, также с территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, Луганщины. Всего за два дня обменов уже дома 697 украинцев», — сообщил он.

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Напомним, в пятницу, 23 мая, Украина и Россия начали крупнейший обмен пленными в формате «1000 на 1000», о котором было договорено во время переговоров в Стамбуле.