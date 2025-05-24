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Обмен пленными "1000 на 1000": как прошел второй этап (фото, видео)
В воскресенье ожидается третий этап обмена.
Украина вернула из вражеского плена еще 307 своих защитников и защитниц в рамках второй части масштабного обмена «1000 на 1000».
Об этом сообщила Служба безопасности Украины и обнародовала эксклюзивные фото с момента возвращения воинов.
Как отмечается, обмен стал результатом скоординированной работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по обращению с военнопленными и других уполномоченных структур.
Все действия были реализованы в соответствии с поручением Президента Украины Владимиром Зеленским.
По словам Главы государства, договоренности по этой гуманитарной операции были достигнуты во время встречи в Турции.
Власти уверяют, что работа по освобождению всех пленных продолжается: «Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть каждого украинца из плена «.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СТОПЛОТВОРЕНИЯ с ФЛАГАМИ❤️🩹 Как украинцы встречают УВОЛЕННЫХ на ОБМЕНЕ 1000 на 1000
Напомним, в пятницу, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Россия начали наибольший обмен пленными, о котором было договорено во время переговоров в Стамбуле.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что из российского плена освободили 270 военных и 120 гражданских граждан.
Среди освобожденных 23 мая — 3 женщин и 387 мужчин.
Также по информации руководителя Офиса президента Андрея Ермака, среди вернувшихся есть воины, находившиеся в неволе с 2022 года.
Освобожденные защитники защищали нашу землю в Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также принимали участие в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.