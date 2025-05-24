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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
739
Час на прочитання
2 хв

Обмін полоненими "1000 на 1000": як пройшов другий етап (фото, відео)

У неділю очікується третій етап обміну.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Обмін полоненими

Обмін полоненими / © СБУ

Україна повернула з ворожого полону ще 307 своїх захисників та захисниць у межах другої частини масштабного обміну «1000 на 1000».

Про це повідомила Служба безпеки України та оприлюднила ексклюзивні фото з моменту повернення воїнів.

/ © СБУ

© СБУ

Як зазначається, обмін став результатом скоординованої роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур.

/ © СБУ

© СБУ

Всі дії були реалізовані відповідно до доручення Президента України Володимира Зеленського.

/ © СБУ

© СБУ

За словами Глави держави, домовленості щодо цієї гуманітарної операції було досягнуто під час зустрічі в Туреччині.

/ © СБУ

© СБУ

Влада запевняє, що робота щодо звільнення всіх полонених продовжується: «Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути кожного українця з полону«.

/ © СБУ

© СБУ

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАТОВПИ з ПРАПОРАМИ❤️‍🩹 Як українці зустрічають ЗВІЛЬНЕНИХ на ОБМІНІ 1000 на 1000

Нагадаємо, у пятницю, 23 травня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Росія розпочали найбільший обмін полоненими, про який було домовлено під час переговорів у Стамбулі.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що з російського полону визволили 270 військових і 120 цивільних громадян.

Серед визволених 23 травня — 3 жінок і 387 чоловіків.

Також за інформацією керівника Офісу президента Андрія Єрмака, серед тих, кого повернули, є воїни, які перебували в неволі від 2022 року.

Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях у Чернігівській, Сумській і Київській областях.

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