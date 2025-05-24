Обмін полоненими "1000 на 1000": під час другого етапу додому повернули ще кілька сотень українців

© Володимир Зеленський

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У суботу, 24 травня, відбувся другий етап масштабного обміну полоненими за формулою “1000 на 1000”. Додому повернулося ще 307 українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Ще 307 українських захисників удома. Сьогодні другий день обміну у форматі “1000 на 1000”, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей”, - наголосив глава держави.

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Завтра обмін відбудеться знову, додав Зеленський.

У Координаційним штабі уточнили, що усі 307 визволених - це чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

До України сьогодні повернулися військові ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також ДПСУ і Нацгвардії. Зокрема, 27 оборонців Маріуполя. Відомо, що з окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

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ФОТО

Усі 307 звільнених захисників — чоловіки, представники рядового та сержантського складу. / © Володимир Зеленський

До України з російського полону повернулись ще 307 військовослужбовців. / © Володимир Зеленський

Сьогодні другий день обміну у форматі “1000 на 1000”, про який вдалося домовитись у Туреччині. / © Володимир Зеленський

На першому етапі до України повернули 390 людей, а сьогодні - ще 307. / © Володимир Зеленський

Зокрема, серед звільнених - 27 оборонців Маріуполя. / © Володимир Зеленський

Зокрема, серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни Державної прикордонної служби та Національної гвардії. / © Володимир Зеленський

Додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. / © Володимир Зеленський

Наймасштабніший обмін полоненими

Вчора 23 травня, між Україною і Росією розпочався обмін полоненими в межах домовленості "1000 на 1000", яку досягли під час переговорів у Стамбулі. На першому етапі додому повернули 390 людей: 270 військових та 120 цивільних.

Відомо, що серед визволених 23 травня — 3 жінок і 387 чоловіків. Керівника Офісу президента Андрій Єрмак повідомив - серед тих, кого повернули, є воїни, що в неволі від 2022-го.

Спецпосланник американського президента в Україні Кіт Келлог вважає, що “найпозитивніший результат” переговорів між Україною і Росією, що відбулися минулого тижня у Стамбулі, обмін полоненими.

За інформацією ЗМІ, формулу “1000 на 1000” запропонувала Туреччина після того, як дискусія між українцями і росіянами “зайшла в глухий кут”. Реджеп Тайїп Ердоган назвав це “кроком до зміцнення довіри”.

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Дата публікації 21:30, 23.05.25 Кількість переглядів 14 Усе про старт обміну 1000 на 1000! Унікальні кадри! Перші дзвінки рідним і сльози радості!