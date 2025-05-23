Найбільший обмін полоненими: Україна повернула першу частину бранців

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

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У п’ятницю, 23 травня, Україна та Росія розпочали найбільший обмін полоненими у форматі «1000 на 1000», про який було домовлено під час переговорів у Стамбулі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні — 390 людей. Субота й неділя — очікуємо продовження обміну», — написав він.

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© Володимир Зеленський

Український президент подякував усім, хто допомагає повернути українців та українок з російського полону.

«Дуже важливо повернути всіх, хто в полоні. Перевіряємо кожне прізвище, інформацію по кожній людині», — наголосив він.

© Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

Володимир Зеленський пообіцяв, що буде продовжено дипломатичну роботу, щоб такі кроки ставали можливими.

© Володимир Зеленський

© Володимир Зеленський

За інформацією російської сторони, сьогодні до України повернулося 270 військовополонених ЗСУ та 120 цивільних осіб.

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Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак та представник ГУР Андрій Юсов повідомили, що Україна вже передала росіянам список на обмін полоненими у форматі «1000 на 1000».

Президент США Дональд Трамп в п’ятницю опублікував повідомлення на Truth Social, привітавши «обидві сторони з цими переговорами» та заявивши, що «обмін щойно завершено», хоча офіційного підтвердження на той час не було.

Нагадаємо, Про підготовку до такого масштабного обміну полоненими стало відомо після переговорів РФ і України в Стамбулі 16 травня.