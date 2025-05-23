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Україна та США запустили Фонд реконструції — Свириденко
Важливий етап співпраці: Україна та США офіційно запустили Фонд для відновлення країни.
Україна та Сполучені Штати завершили всі процедури для запуску Фонду реконструкції в межах угоди про корисні копалини.
Про це 23 травня повідомила перша віцепремʼєрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко у соцмережі Х.
Свириденко зауважила, що останній крок залишився за Сполученими Штатами.
«Останній крок — дипломатична нота від Сполучених Штатів, яку я особисто отримала сьогодні вранці від тимчасово повіреної у справах США Джулі С. Девіс. Фонд офіційно запущено», — написала — міністерка економіки України у соцмережі.
Також вона зазначила, що Фонд є символом довгострокових стратегічних зобов’язань.
«Фонд є символом довгострокових стратегічних зобов’язань. Разом Україна та Сполучені Штати інвестуватимуть у відновлення та зростання нашої країни — на умовах, які захищають наш суверенітет та сприяють нашому майбутньому», — йдеться у дописі Свириденко.
Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про корисні копалини. Вона передбачає створення паритетного Інвестиційного фонду для видобутку понад 50 видів ресурсів — від літію до нафти, зберігаючи контроль України над надрами.
У Білому домі назвали угоду про надра «першим у своєму роді історичним партнерством». Там наголосили, що від повноцінного партнерства виграють обидві сторони.
Верховна Рада України 8 травня підтримала ратифікацію Угоди про корисні копалини.
Також Україна та Сполучені Штати уже підписали дві комерційні угоди в межах реалізації домовленостей щодо співпраці у сфері корисних копалин.
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