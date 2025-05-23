Перша віцепремʼєрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко та тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Джерело/ Х/Юлія Свириденко

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Україна та Сполучені Штати завершили всі процедури для запуску Фонду реконструкції в межах угоди про корисні копалини.

Про це 23 травня повідомила перша віцепремʼєрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко у соцмережі Х.

Свириденко зауважила, що останній крок залишився за Сполученими Штатами.

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«Останній крок — дипломатична нота від Сполучених Штатів, яку я особисто отримала сьогодні вранці від тимчасово повіреної у справах США Джулі С. Девіс. Фонд офіційно запущено», — написала — міністерка економіки України у соцмережі.

Також вона зазначила, що Фонд є символом довгострокових стратегічних зобов’язань.

«Фонд є символом довгострокових стратегічних зобов’язань. Разом Україна та Сполучені Штати інвестуватимуть у відновлення та зростання нашої країни — на умовах, які захищають наш суверенітет та сприяють нашому майбутньому», — йдеться у дописі Свириденко.

Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про корисні копалини. Вона передбачає створення паритетного Інвестиційного фонду для видобутку понад 50 видів ресурсів — від літію до нафти, зберігаючи контроль України над надрами.

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У Білому домі назвали угоду про надра «першим у своєму роді історичним партнерством». Там наголосили, що від повноцінного партнерства виграють обидві сторони.

Верховна Рада України 8 травня підтримала ратифікацію Угоди про корисні копалини.

Також Україна та Сполучені Штати уже підписали дві комерційні угоди в межах реалізації домовленостей щодо співпраці у сфері корисних копалин.

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