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Украина и США запустили Фонд реконструкции — Свириденко
Важный этап сотрудничества: Украина и США официально запустили Фонд по восстановлению страны.
Украина и Соединенные Штаты завершили все процедуры по запуску Фонда реконструкции в рамках соглашения о полезных ископаемых.
Об этом 23 мая сообщила первый вице-премьер - министерша экономики Украины Юлия Свириденко в соцсети Х .
Свириденко отметила, что последний шаг остался позади Соединенных Штатов.
«Последний шаг — дипломатическая нота от Соединенных Штатов, которую я лично получила сегодня утром от временно поверенной в делах США Джули С. Дэвис. Фонд официально запущен», — написала министерка экономики Украины в соцсети.
Она также отметила, что Фонд является символом долгосрочных стратегических обязательств.
«Фонд – символ долгосрочных стратегических обязательств. Вместе Украина и Соединенные Штаты будут инвестировать в восстановление и рост нашей страны — на условиях, защищающих наш суверенитет и способствующих нашему будущему», — говорится в сообщении Свириденко.
Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Она предусматривает создание паритетного Инвестиционного фонда для добычи более 50 видов ресурсов – от лития до нефти, сохраняя контроль Украины над недрами.
В Белом доме назвали соглашение о недрах «первым в своем роде историческим партнерством». Там подчеркнули, что от полноценного партнерства выиграют обе стороны.
Верховная Рада Украины 8 мая поддержала ратификацию Соглашения о полезных ископаемых.
Также Украина и Соединенные Штаты уже подписали два коммерческих соглашения в рамках реализации договоренностей по сотрудничеству в сфере полезных ископаемых.
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