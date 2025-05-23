Обмен пленными "1000 на 1000": FT рассказали новые подробности

Обмен пленными / © ТСН.ua

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Украина и Россия начали наибольший обмен военнопленными за всю полномасштабную войну — по 1000 человек с каждой стороны. Этот обмен стал результатом переговоров в Стамбуле — первых мирных переговоров за три года.

Как сообщаетFinancial Times со ссылкой на украинских чиновников, обмен будет происходить в три этапа в течение трех дней. Среди пленных — преимущественно военные, но и гражданские. При этом Россия отказалась включать в списки ни одного из своих чиновников.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что «обмен завершен», поздравив обе стороны. Однако Киев опроверг эту информацию, отметив, что обмен только начался.

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С начала полномасштабной войны стороны провели более 60 обменов, в результате которых Украина вернула около 5000 граждан. Но украинские официальные лица скептически оценивают перспективы более широкого мира.

Россия по-прежнему выдвигает недопустимые условия: признание Крыма и четырех оккупированных регионов частью РФ, нейтралитет Украины, ее демилитаризацию и отказ от вступления в НАТО. В Киеве такие требования называют «уничтожением украинской государственности».

Обмен пленными «1000 на 1000»: что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел накануне совещание, посвященное подготовке масштабного обмена пленными по формуле «1000 на 1000». По словам главы государства, работа в этом направлении продолжается, а украинская сторона сейчас уточняет информацию о лицах, внесенных в списки Россией.

В Кремле также заявили о заинтересованности в скорейшем проведении обмена. Пресссекретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время стороны активно согласовывают конкретные имена. В то же время о конкретной дате обмена в Москве пока не сообщается.

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