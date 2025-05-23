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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Оккупанты продвинулись вблизи трех поселков в Донецкой области — DeepState

Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Донетчина

Донетчина

Российские войска имеют продвижение вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState.

«Карта обновлена. Враг продвинулся возле Попова Яра, Дачного и в Романовке», — говорится в сообщении.

Российское наступление

Напомним, о планах России продолжить наступление летом 2025 сообщали источники в руководстве западных стран. В частности, представитель США сказал CNN, что вероятное наступление будет направлено на завоевание большей территории на востоке Украины. «Путин попытается забрать любую землю, которую сможет получить, вплоть до окраин Киева, — сказал один из американских чиновников. — Россияне приложат все усилия, чтобы получить то, что смогут».

Кроме того, глава Кремля Путин 22 мая заявил о планах захватить часть территории Украины на границе и создать там «буферную зону».

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