Донетчина

Реклама

Российские войска имеют продвижение вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState.

«Карта обновлена. Враг продвинулся возле Попова Яра, Дачного и в Романовке», — говорится в сообщении.

Реклама

Российское наступление

Напомним, о планах России продолжить наступление летом 2025 сообщали источники в руководстве западных стран. В частности, представитель США сказал CNN, что вероятное наступление будет направлено на завоевание большей территории на востоке Украины. «Путин попытается забрать любую землю, которую сможет получить, вплоть до окраин Киева, — сказал один из американских чиновников. — Россияне приложат все усилия, чтобы получить то, что смогут».

Кроме того, глава Кремля Путин 22 мая заявил о планах захватить часть территории Украины на границе и создать там «буферную зону».