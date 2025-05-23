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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Трамп требует: iPhone должны собираться в США, или будут пошлины

По информации Sky News, после этого заявления акции Apple упали более чем на 4%.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп, президент США, выступил с новым требованием к корпорации Apple — производить все iPhone, продаваемые в США, непосредственно на территории страны. В противном случае он пообещал ввести 25% пошлины на продукцию компании.

Об этом он написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Я давно сообщил Тиму Куку, что iPhone, которые будут продаваться в США, должны производиться в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-либо», — написал Трамп.

В настоящее время техника Apple собирается преимущественно в Китае, Индии и Вьетнаме. В США компания располагает только офисами, исследовательскими центрами и представительствами. Часть производства была перенесена в Индию еще до начала торговой войны между США и Китаем. Об этом сообщало издание The Wall Street Journal.

Несмотря на усилия по геодиверсификации, Apple пока не может удовлетворить спрос в США исключительно за счет индийского производства. Самые дорогие модели — iPhone Pro и Pro Max — все еще собирают в Китае. Компания изучает возможность перенести часть производства в США, но этот процесс может занять годы.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что введет взаимные пошлины на товары из всех стран мира в размере 10%. Также США ввели 25-процентные тарифы на весь импорт автомобилей в США. Они заработали с 3 апреля. Трамп подчеркнул, что 2 апреля для США стал «днем экономической независимости».

Министр финансов США Скотт Бессент впоследствии пояснил, что Вашингтон не ввел пошлины на товары из России и Беларуси, поскольку эти страны под санкциями, поэтому торговля с ними не происходит.

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