ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
540
Час на прочитання
2 хв

Трамп вимагає: iPhone мають збиратися в США, або будуть мита

За інформацією Sky News, після цієї заяви акції Apple впали більш ніж на 4%.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп, президент США, виступив із новою вимогою до корпорації Apple — виробляти всі iPhone, які продаються в США, безпосередньо на території країни. В іншому разі він пообіцяв ввести 25% мита на продукцію компанії.

Про це він написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

«Я давно повідомив Тіму Куку, що iPhone, які продаватимуться в США, мають вироблятися в Сполучених Штатах, а не в Індії або деінде», — написав Трамп.

Наразі техніка Apple збирається переважно в Китаї, Індії та В’єтнамі. У США компанія має лише офіси, дослідницькі центри та представництва. Частину виробництва було перенесено в Індію ще до початку торговельної війни між США і Китаєм. Про це повідомляло видання The Wall Street Journal.

Попри зусилля щодо геодиверсифікації, Apple поки не може задовольнити попит у США винятково за рахунок індійського виробництва. Найдорожчі моделі — iPhone Pro і Pro Max — все ще збирають у Китаї. Компанія вивчає можливість перенести частину виробництва до США, однак цей процес може зайняти роки.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що запровадить взаємні мита на товари з усіх країн світу розміром 10%. Також США запровадили 25-відсоткові тарифи на весь імпорт автомобілів до США. Вони запрацювали від 3 квітня. Трамп наголосив, що 2 квітня для США став «днем економічної незалежності».

Міністр фінансів США Скотт Бессент згодом пояснив, що Вашингтон не запровадив мита на товари з Росії та Білорусі, позаяк ці країни під санкціями, а тому торгівля з ними не відбувається.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie