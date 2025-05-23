Трамп вимагає: iPhone мають збиратися в США, або будуть мита

Дональд Трамп / © Associated Press

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Дональд Трамп, президент США, виступив із новою вимогою до корпорації Apple — виробляти всі iPhone, які продаються в США, безпосередньо на території країни. В іншому разі він пообіцяв ввести 25% мита на продукцію компанії.

Про це він написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

«Я давно повідомив Тіму Куку, що iPhone, які продаватимуться в США, мають вироблятися в Сполучених Штатах, а не в Індії або деінде», — написав Трамп.

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Наразі техніка Apple збирається переважно в Китаї, Індії та В’єтнамі. У США компанія має лише офіси, дослідницькі центри та представництва. Частину виробництва було перенесено в Індію ще до початку торговельної війни між США і Китаєм. Про це повідомляло видання The Wall Street Journal.

Попри зусилля щодо геодиверсифікації, Apple поки не може задовольнити попит у США винятково за рахунок індійського виробництва. Найдорожчі моделі — iPhone Pro і Pro Max — все ще збирають у Китаї. Компанія вивчає можливість перенести частину виробництва до США, однак цей процес може зайняти роки.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що запровадить взаємні мита на товари з усіх країн світу розміром 10%. Також США запровадили 25-відсоткові тарифи на весь імпорт автомобілів до США. Вони запрацювали від 3 квітня. Трамп наголосив, що 2 квітня для США став «днем економічної незалежності».

Міністр фінансів США Скотт Бессент згодом пояснив, що Вашингтон не запровадив мита на товари з Росії та Білорусі, позаяк ці країни під санкціями, а тому торгівля з ними не відбувається.

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