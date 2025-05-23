- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 812
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп опублікував відео про своє "вічне" перебування при владі
Дональд Трамп пригрозив світу «вічним» президентством: що відомо про його відео та як це суперечить Конституції США.
Президент США Дональд Трамп пригрозив світу «вічним» перебуванням на посаді.
Відповідне відео трамп опублікував у соцмережах.
На кадрах показано обкладинку американського журналу Time із заголовками статей про те, що «Трампізм переживає Трампа» і про «силу підтримки Трампа».
Також на обкладинці показано написи з роками, в яких 79-річного Трампа можуть обрати президентом, вони динамічно збільшуються — аж до 90 000 року.
Конституція США передбачає, що президент Сполучених Штатів може обіймати посаду не більше двох термінів. У 1951 році Конгрес США ухвалив 22-гу поправку, у якій йдеться, що жодна особа не може бути президентом понад вісім років. Це сталося після безпрецедентного президентства Франкліна Д. Рузвельта, якого обирали на третій і четвертий терміни у 1940 і 1944 роках відповідно.
Нагадаємо, раніше Трамп уже публікував глузливі фото і відео у своїх соцмережах. Так, на початку травня президент США опублікував фотографію, на якій він зображений в образі Папи Римського. Такий вчинок президента США розлютив єпископів.