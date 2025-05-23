Трамп опублікував відео про своє "вічне" перебування при владі

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пригрозив світу «вічним» перебуванням на посаді.

Відповідне відео трамп опублікував у соцмережах.

На кадрах показано обкладинку американського журналу Time із заголовками статей про те, що «Трампізм переживає Трампа» і про «силу підтримки Трампа».

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Також на обкладинці показано написи з роками, в яких 79-річного Трампа можуть обрати президентом, вони динамічно збільшуються — аж до 90 000 року.

Конституція США передбачає, що президент Сполучених Штатів може обіймати посаду не більше двох термінів. У 1951 році Конгрес США ухвалив 22-гу поправку, у якій йдеться, що жодна особа не може бути президентом понад вісім років. Це сталося після безпрецедентного президентства Франкліна Д. Рузвельта, якого обирали на третій і четвертий терміни у 1940 і 1944 роках відповідно.

Нагадаємо, раніше Трамп уже публікував глузливі фото і відео у своїх соцмережах. Так, на початку травня президент США опублікував фотографію, на якій він зображений в образі Папи Римського. Такий вчинок президента США розлютив єпископів.