Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп опублікував згенероване штучним інтелектом зображення, де він постає у вигляді Папи Римського.

Згенероване ШІ фото він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

На недавно опублікованому фото Дональд Трамп зображений на троні в білому вбранні, що нагадує образ Папи Римського. Фото було викладено без підпису, що додало загадковості цьому зображенню.

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Раніше Трамп жартував, що «готовий стати новим Папою Римським», що викликало цікавість. Крім того, сенатор США Ліндсі Грем публічно закликав конклав розглянути кандидатуру Трампа під час виборів нового Папи, намагаючись привернути увагу до цього питання.

Нагадаємо, 21 квітня стало відомо про смерть Папи Римського Франциска. Прощання з понтифіком відбулося 26 квітня у Ватикані, на якому були присутні понад 50 світових лідерів, зокрема і Дональд Трамп. Папу поховали в базиліці Санта Марія Маджоре в Римі, як він сам і заповів. Через день після похорону гробницю відкрили для громадськості.